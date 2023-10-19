Стала известна дата обращения Байдена в Конгресс о 100 млрд долларов помощи Украине и Израилю.
Категория
Политика
Дата публикации

Стала известна дата обращения Байдена в Конгресс о 100 млрд долларов помощи Украине и Израилю.

Байден и администрация Белого дома
Читати українською
Источник:  Голос Америки

Президент США Джо Байден уже в пятницу, 20 октября, планирует обратиться в Конгресс с просьбой выделить 100 млрд. долларов на военную помощь Израилю и Украине.

Что известно о намерениях Белого дома оказать мощную помощь Украине и Израилю

По информации издания, Байден намерена направить Конгрессу запрос о выделении средств на оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усилению охраны границы с Мексикой.

Перед этим американский лидер планирует выступить с речью о ситуации вокруг Израиля и Украины.

Выступление Байдена состоится сегодня, 19 октября, в 20:00 по местному времени (20 октября, 3:00 по киевскому времени).

Журналисты издания отмечают, что в Конгрессе уже нашлись те, кто открыто выступил против инициативы Белого дома.

В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.

Они объяснили свою позицию тем, что общий пакет помощи двум странам может создать политические усложнения для поддержки Израиля.

Что известно о разговоре Зеленского и Байдена о ATACMS

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого одной из тем для обсуждения стало предоставление Украине высокоточных ракет ATACMS.

Украинцы очень вдохновили получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей, – отметил Зеленский.

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, во время которого начались переговоры по использованию российских активов.

Также во время обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который принял Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и приветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября.

Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии, – подчеркнул глава государства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты узнали, сколько ракет ATACMS Украина получила от США
Ракета
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США потеряли запчасти для танков на сумму около 2 млрд долл
оружие
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США будут постоянно обеспечивать Украину ATACMS — о.
ракеты ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.