Стала известна дата обращения Байдена в Конгресс о 100 млрд долларов помощи Украине и Израилю.

Президент США Джо Байден уже в пятницу, 20 октября, планирует обратиться в Конгресс с просьбой выделить 100 млрд. долларов на военную помощь Израилю и Украине.
Что известно о намерениях Белого дома оказать мощную помощь Украине и Израилю
По информации издания, Байден намерена направить Конгрессу запрос о выделении средств на оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усилению охраны границы с Мексикой.
Перед этим американский лидер планирует выступить с речью о ситуации вокруг Израиля и Украины.
Выступление Байдена состоится сегодня, 19 октября, в 20:00 по местному времени (20 октября, 3:00 по киевскому времени).
Журналисты издания отмечают, что в Конгрессе уже нашлись те, кто открыто выступил против инициативы Белого дома.
В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.
Они объяснили свою позицию тем, что общий пакет помощи двум странам может создать политические усложнения для поддержки Израиля.
Что известно о разговоре Зеленского и Байдена о ATACMS
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого одной из тем для обсуждения стало предоставление Украине высокоточных ракет ATACMS.
Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, во время которого начались переговоры по использованию российских активов.
Также во время обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который принял Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров по вступлению в Евросоюз.
Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и приветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября.
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