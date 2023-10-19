Стала известна дата обращения Байдена в Конгресс о 100 млрд долларов помощи Украине и Израилю.

Президент США Джо Байден уже в пятницу, 20 октября, планирует обратиться в Конгресс с просьбой выделить 100 млрд. долларов на военную помощь Израилю и Украине.

Что известно о намерениях Белого дома оказать мощную помощь Украине и Израилю

По информации издания, Байден намерена направить Конгрессу запрос о выделении средств на оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усилению охраны границы с Мексикой.

Перед этим американский лидер планирует выступить с речью о ситуации вокруг Израиля и Украины.

Выступление Байдена состоится сегодня, 19 октября, в 20:00 по местному времени (20 октября, 3:00 по киевскому времени).

Журналисты издания отмечают, что в Конгрессе уже нашлись те, кто открыто выступил против инициативы Белого дома.

В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.

Они объяснили свою позицию тем, что общий пакет помощи двум странам может создать политические усложнения для поддержки Израиля.

Что известно о разговоре Зеленского и Байдена о ATACMS

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого одной из тем для обсуждения стало предоставление Украине высокоточных ракет ATACMS.

Украинцы очень вдохновили получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей, – отметил Зеленский. Поделиться

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, во время которого начались переговоры по использованию российских активов.

Также во время обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который принял Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и приветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября.

Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии, – подчеркнул глава государства. Поделиться