Стипендія для письменників імені Вікторії Амеліної з'явилася в Україні

Український ПЕН та INDEX створили стипендійну програму імені Вікторії Амеліної для письменниць і письменників з України та з-за кордону, щоб вшанувати пам'ять вбитої російською ракетою письменниці.
Головні тези:
- Створена стипендійна програма імені Вікторії Амеліної в Україні спрямована на підтримку талановитих письменників з усього світу.
- Учасники програми отримають стипендію, проживання, медійну підтримку та можливість взяти участь у культурних заходах у Львові та інших містах України.
- Програма сприяє міжнародній взаємодії у галузі літератури та культури, вшановуючи пам'ять видатної української письменниці Вікторії Амеліної.
- Український ПЕН та INDEX створили журі з визначеними фахівцями із Світового та Українського ПЕН для відбору учасників програми.
- Подати заявку на стипендійну програму можуть письменниці та письменники, які цікавляться темами прав людини і мають опубліковану книгу.
В Україні започаткували стипендію імені Вікторії Амеліної
У 2025 році INDEX запросить до Львова двох письменників, які працюють в напрямку креативного письма, на тримісячний термін. Програма відбуватиметься в рідному місті української письменниці та засновниці Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на сході України Вікторії Амеліної.
У квітні-червні INDEX прийматиме українських письменницю чи письменника. У липні-вересні програма залучить письменницю чи письменника з-за кордону. Відображаючи важливість міжнародної взаємодії для Вікторії Амеліної, INDEX проведе спільний захід для стипендіатів з України та з-за кордону у Львові наприкінці вересня 2025 року.
Учасницям і учасникам стипендійної програми імені Вікторії Амеліної пропонують проживання у квартирі в центрі Львова, офісний простір, стипендію 1200 доларів на місяць впродовж трьох місяців, покриття витрат на подорожі Україною для культурної діяльності та навчальних поїздок у рамках стипендійної програми, організацію щонайменше двох публічних заходів, медійну підтримку, участь у насиченій програмі культурних та академічних подій у Львові та інших містах України, навчальні поїздки до місцевих культурних інституцій та зустрічі з провідними діячами культури, волонтерську поїздку на деокуповані або близькі до фронту території у партнерстві з Українським ПЕН та спільний захід у Львові наприкінці вересня 2025 року за участі двох стипендіатів.
До складу журі стипендії імені Вікторії Амеліної увійдуть сім учасниць та учасників. Четверо з них візьмуть участь у роботі як української, так і міжнародної комісій з відбору. Українська та міжнародна комісії включатимуть ще трьох членів, затверджених INDEX, Українським ПЕН та партнерськими установами.
Загальний склад:
Тетяна Терен, виконавча директорка Українського ПЕН
Ярина Груша, публіцистка, перекладачка
Саша Довжик, програмна директорка INDEX
Олександр Амелін
Український склад:
Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод
Ольга Русіна, письменниця, журналістка, перекладачка
Софія Челяк, програмна директорка Lviv BookForum
Міжнародний склад:
Аскольд Мельничук, засновник "Arrowsmith Press"
Крістіан Рокка, головний редактор Linkiesta
Шарлотта Гіґґінс, головна культурна оглядачка The Guardian
Вікторія Амеліна: що відомо
Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Вікторія Амеліна стала розслідувачкою воєнних злочинів і почала документувати наслідки російського вторгнення у складі команди Truth Hounds.
Під час адвокаційних поїздок світом надихала аудиторії від Колумбії до Албанії, Німеччини, Франції, Латвії, Норвегії, Польщі та Великої Британії своєю боротьбою за справедливість.
Робота Вікторії Амеліної з документування воєнних злочинів була використана в її потужній міжнародній адвокаційній діяльності й під час створення документальної книги Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary (вийде у лютому 2025 року у Macmillan і HarperCollins; робота була підтримана грантом Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM)) та збірки поезій "Свідчення" (2024).
1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі Вікторія Амеліна померла.
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