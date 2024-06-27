Столтенберг натякнув на рішення НАТО щодо України під час липневого саміту
Категорія
Політика
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Столтенберг натякнув на рішення НАТО щодо України під час липневого саміту

Володимир Зеленський
Столтенберг та Зеленський

27 червня у штаб-квартирі Альянсу розпочалася зустріч українського лідера Володимира Зеленського та генсека НАТО Єнса Столтенберга, який завершує роботу на цій посаді.

Головні тези:

  • Очікується, що на липневому саміті НАТО будуть закріплені формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.
  • Зеленський та Стефанішина акцентували увагу на конкретних діях для підтримки України в її боротьбі проти РФ.
  • Україна разом з союзниками готує пакет рішень для посилення обороноздатності країни під час майбутнього саміту НАТО.

Що відомо про переговори Зеленського та Столтенберг

У центрі перемовин сторін — майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Думаю, ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і для НАТО, — натякнув на рішення членів блоку Єнс Столтенберг.

На переконання генсека, союзники погодяться на те, щоб Альянс взяв на себе лідерство у координації надання західної військової допомоги Україні.

Окрім того, повідомляється, що Єнс Столтенберг виступив з пропозицією щодо довгострокової фінансової обіцянки, аби надати Україні більше прогнозованості щодо допомоги, яку вона отримує.

Також генсек НАТО публічно привітав Володимира Зеленського та усіх українців з підписанням безпекової угоди з ЄС та офіційним запуском переговорів про вступ до Євросоюзу.

Зустріч також прокоментував президент України.

Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Чого Україні очікувати від липневого саміту НАТО

Як стверджують представники Держдепу США, наразі члени блоку не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні.

Таким чином офіційний Вашингтон прокоментував поширені у пресі чутки про те, що в Альянсі тривають дискусії стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наразі розраховує на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

Хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України, — наголосила вона.

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