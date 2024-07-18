Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Шевченківський райсуд Києва відправив ексрозвідки Романа Червінського під домашній арешт у справі про хабарництво.

Ексрозвідника Червінського відправили під домашній арешт

Як зазначається, 17 липня Червінський вийшов під заставу в іншій справі щодо обстрілу аеродрому на Кіровоградщині.

П’ятий президент Петро Порошенко, який напередодні вніс заставу за Червінського, також прийшов на засідання суду 18 липня. Він подав заяву, що має на меті взяти Червінського на поруки.

Окрім Порошенка, взяти Червінського на поруки були готові народні депутатки від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

Прокурори просили для Червінського цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи це ризиками, які зʼявились після того, як ексрозвідник вийшов з-під варти.

Захист ексрозвідника заявив, що буде оскаржувати рішення.

Що відомо про справу Червінського

Роман Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Червінський обіймав керівні посади у воєнній розвідці, а також у Службі безпеки України.

Роман Червінський отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака у квітні — липні 2022 року.

Слідство вважає, що він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. За даними СБУ, їхні дії дали Росії дані про розміщення пілотів й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.

23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по аеродрому «Канатове» — тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.