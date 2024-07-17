Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід

ВАКС продовжив обовʼязки ексголові Верховного суду Князєву

Як зазначається, Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язків, повинен:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно. Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в 3 мільйони дол.

Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Уже 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.