Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід
Категорія
Україна
Дата публікації

Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід

ВАКС
Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід

Колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву продовжили запобіжний захід. Суд продовжив термін дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

Головні тези:

  • Суд продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Князєву.
  • Справа Князєва пов'язана з хабарем у майже 3 мільйони доларів, пов'язаним з рішеннями на користь бізнесмена Жеваго.
  • Князєв скаржився на умови затримання, але термін дії обов'язків було продовжено.
  • У липні частина коштів Князєва була розморожена ВАКС.

ВАКС продовжив обовʼязки ексголові Верховного суду Князєву

Як зазначається, Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язків, повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

  • не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;

  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

  • здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно. Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в 3 мільйони дол.

Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Уже 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів Князєва.

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