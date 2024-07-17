Экс-председателю Верховного суда Князеву продлили меру пресечения

ВАКС продлил обязанности экспредседателю Верховного суда Князеву

Как отмечается, Князев, согласно возложенным на него обязанностям, должен:

прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;

не оставлять без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда за пределы территории Украины;

сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;

сдать на хранение в ГУ ДМС в Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Мероприятие продлили до 17 сентября 2024 года включительно. Следующее подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 30 июля 2024 года.

Дело Князева

15 мая 2023 года председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов.

Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горнообогатительном комбинате . Жеваго отверг все обвинения и назвал «заказчиков» — это якобы российские владельцы его активов, а также бизнесмен Игорь Коломойский.

Уже 16 мая Верховный суд выразил Князеву недоверие и уволил его, затем Князев получил подозрение, а затем суд его арестовал с правом на залог 75 миллионов гривен. После этого суд семь раз уменьшал залог — последний раз до 18,168 миллиона. 31 января 2024 г. эту сумму внесли и Князев вышел из-под стражи.

В конце мая 2024 года с Князева сняли электронный браслет — он жаловался, что у него «по шесть часов нет света и нет связи, поэтому браслет неэффективен». Однако срок действия обязанностей продлили.