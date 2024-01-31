За экс-главу Верховного суда Князева внесли залог, который уменьшали 7 раз

За бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева внесли залог. Накануне его снизили до 18 млн гривен, теперь он может выйти из СИЗО.

За экспредседателя Верховного Суда Князева внесли залог

На счет Высшего антикоррупционного суда внесли 18,16 млн грн залога, определенного судье Князеву как альтернатива выходу из-под стражи.

Пока он еще находится в следственном изоляторе, но сегодня выйдет СИЗО под обязанности. В частности, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не покидать город Киев.

Что известно о деле Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,4 млн долларов.

18 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экспредседателю Верховного суда Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 107 млн гривен. Он должен был находиться под стражей до 14 июля.

31 мая адвокаты Князева подали апелляцию, но суд ее отклонил, оставив бывшего председателя Верховного суда под стражей. В то же время, ему уменьшили сумму залога до 75 млн, и затем уменьшали эту сумму еще несколько раз.

11 июля ВАКС оставил Всеволода Князева под стражей с правом внесения залога в 75 миллионов гривен.

2 ноября 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда покинула бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей до 9 декабря.

5 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что содержание Князева под стражей продлили до 2 февраля 2024 года, в то же время размер залога в очередной раз уменьшили — с 35 млн грн до 27 млн грн. После этого также в декабре суд уменьшил Князеву залог с 27 до 20 млн гривен.

30 января следователь судья ВАКС снизил залог Князеву с 20 млн грн до 18,168 млн грн.