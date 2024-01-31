За ексочільника Верховного суду Князєва внесли заставу, яку зменшували 7 разів

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Напередодні її зменшили до 18 млн гривень, тепер він може вийти із СІЗО.

За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу

На рахунок Вищого антикорупційного суду внесли 18,16 млн грн застави, визначеної судді Князєву як альтернатива виходу з-під варти.

Наразі він ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде СІЗО під обовʼязки. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не покидати місто Київ тощо.

Що відомо про справу Князєва

Нагадаємо, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють у в отриманні хабаря на суму 2,4 млн доларів.

18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107 млн гривень. Він мав перебувати під вартою до 14 липня.

31 травня адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою. Водночас йому зменшили суму застави до 75 млн, і потім зменшували цю суму ще кілька разів.

11 липня ВАКС залишив Всеволода Князєва під вартою із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень.

2 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева під вартою до 9 грудня.

5 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що тримання Князєва під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року, водночас розмір застави вчергове зменшили — з 35 млн грн до 27 млн грн. Після цього також у грудні суд зменшив Князєву заставу з 27 до 20 млн гривень.

30 січня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн.