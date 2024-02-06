Высший совет правосудия 6 февраля на 2 месяца отстранил от осуществления правосудия бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
Князева отстранили от правосудия
Запрет действует до 4 апреля в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения — в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.
Решение поддержали все присутствовавшие 14 членов органа. ВРП решила удовлетворить ходатайство заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.
Что известно о деле Князева
Напомним, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,4 млн долларов.
18 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экспредседателю Верховного суда Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 107 млн гривен. Он должен был находиться под стражей до 14 июля.
31 мая адвокаты Князева подали апелляцию, но суд ее отклонил, оставив бывшего председателя Верховного суда под стражей. В то же время, ему уменьшили сумму залога до 75 млн, и затем уменьшали эту сумму еще несколько раз.
11 июля ВАКС оставил Всеволода Князева под стражей с правом внесения залога в 75 миллионов гривен.
2 ноября 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда покинула бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей до 9 декабря.
5 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что содержание Князева под стражей продлили до 2 февраля 2024 года, в то же время размер залога в очередной раз уменьшили — с 35 млн грн до 27 млн грн. После этого также в декабре суд уменьшил Князеву залог с 27 до 20 млн гривен.
30 января следователь судья ВАКС снизил залог Князеву с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
31 января при Всеволоде Князеве внесли залог, который уменьшали 7 раз.
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