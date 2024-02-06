Князева отстранили от правосудия

Запрет действует до 4 апреля в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения — в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.

В Высший совет правосудия 2 февраля 2024 поступило ходатайство заместителя генпрокурора, руководителя САП Клименко от 1 февраля 2024 о временном отстранении председателя Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, - сказал докладчик. Поделиться

Решение поддержали все присутствовавшие 14 членов органа. ВРП решила удовлетворить ходатайство заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Что известно о деле Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,4 млн долларов.

18 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экспредседателю Верховного суда Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 107 млн гривен. Он должен был находиться под стражей до 14 июля.

31 мая адвокаты Князева подали апелляцию, но суд ее отклонил, оставив бывшего председателя Верховного суда под стражей. В то же время, ему уменьшили сумму залога до 75 млн, и затем уменьшали эту сумму еще несколько раз.

11 июля ВАКС оставил Всеволода Князева под стражей с правом внесения залога в 75 миллионов гривен.

2 ноября 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда покинула бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева под стражей до 9 декабря.

5 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что содержание Князева под стражей продлили до 2 февраля 2024 года, в то же время размер залога в очередной раз уменьшили — с 35 млн грн до 27 млн грн. После этого также в декабре суд уменьшил Князеву залог с 27 до 20 млн гривен.

30 января следователь судья ВАКС снизил залог Князеву с 20 млн грн до 18,168 млн грн.