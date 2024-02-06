Ексголову Верховного суду Князєва відсторонили від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя 6 лютого на 2 місяці відсторонила від здійснення правосуддя колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва.
Князєва відсторонили від правосуддя
Заборона діє до 4 квітня, в межах строку досудового розслідування. Причина відсторонення — у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою в одержанні великого хабаря.
Рішення підтримали всі присутні 14 членів органу. ВРП вирішила задовольнити клопотання заступника генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
Що відомо про справу Князєва
Нагадаємо, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють у в отриманні хабаря на суму 2,4 млн доларів.
18 травня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107 млн гривень. Він мав перебувати під вартою до 14 липня.
31 травня адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, залишивши колишнього голову Верховного суду під вартою. Водночас йому зменшили суму застави до 75 млн, і потім зменшували цю суму ще кілька разів.
11 липня ВАКС залишив Всеволода Князєва під вартою із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень.
2 листопада 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева під вартою до 9 грудня.
5 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що тримання Князєва під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року, водночас розмір застави вчергове зменшили — з 35 млн грн до 27 млн грн. Після цього також у грудні суд зменшив Князєву заставу з 27 до 20 млн гривень.
30 січня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн.
31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу, яку зменшували 7 разів.
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