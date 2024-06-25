Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід у справі нападу на ветерана

Тищенко потрапив під домашній арешт

Рішення оголосив слідчий суддя Олексій Соколов увечері 25 червня.

Клопотання задовольнити. Застосувати відносно Тищенка... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Поширити

Крім того, суд зобов’язав народного депутата здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken Павлова у Дніпрі.

За даними ДБР, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі ексвійськовослужбовця. Зокрема, його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Тищенко намагається виправдатися після нового скандалу

Нардеп Микола Тищенко влаштував справжнє шоу у залі Київського Печерського районного суду, який буде обирати йому запобіжний захід. Як відомо, слідчі ДБР вручили депутату підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього бійця ЗСУ.

За словами політика, він нібито прийшов у парламент, щоб допомагати українцям.

Я роблю все те, що і демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як і навчав молодь у "Майстер Шефі", "Ревізорі", виграв у "танцях", у "Форті Баярд". Всюди я був взірцем і був прикладом. Все я робив, щоб Україну цінували і поважали, — стверджує Тищенко. Поширити

Нардеп продовжує запевняти, що у Верховній Раді “не користується жодними пільгами та не отримував жодних надбавок.”

Депутат досі стверджує, що ексвоїн спецпідрозділу Kraken Дмитро "Сина" Павлов нібито має причетність до ботоферм.