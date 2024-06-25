Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід у справі нападу на ветерана

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання народному депутату Миколі Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Головні тези:
- Суд обрав нардепу Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі нападу на ветерана в Дніпрі.
- Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу та суд задовольнив цю вимогу.
- Нардеп Тищенко поклав відповідальність на ексвійськовослужбовця, заявивши про його причетність до ботоферм, але не підтвердив ці заяви доказами.
- Суд встановив зобов'язання для Тищенка здати паспорти для виїзду за кордон та не відлучатися без дозволу.
- Рішення суду стало наслідком підозр у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця та завданні тілесних ушкоджень.
Тищенко потрапив під домашній арешт
Рішення оголосив слідчий суддя Олексій Соколов увечері 25 червня.
Крім того, суд зобов’язав народного депутата здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства.
Раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken Павлова у Дніпрі.
За даними ДБР, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі ексвійськовослужбовця. Зокрема, його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.
Тищенко намагається виправдатися після нового скандалу
Нардеп Микола Тищенко влаштував справжнє шоу у залі Київського Печерського районного суду, який буде обирати йому запобіжний захід. Як відомо, слідчі ДБР вручили депутату підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього бійця ЗСУ.
За словами політика, він нібито прийшов у парламент, щоб допомагати українцям.
Нардеп продовжує запевняти, що у Верховній Раді “не користується жодними пільгами та не отримував жодних надбавок.”
Депутат досі стверджує, що ексвоїн спецпідрозділу Kraken Дмитро "Сина" Павлов нібито має причетність до ботоферм.
Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні, — заявив Тищенко, однак жодних доказів не надав.
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