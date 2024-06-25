Суд избрал нардепу Тищенко меру пресечения по делу нападения на ветерана

Тищенко попал под домашний арест

Решение объявил следователь судья Алексей Соколов вечером 25 июня.

Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Тищенко... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Поделиться

Кроме того, суд обязал народного депутата сдать паспорта для выезда за границу и не отлучаться с места жительства без разрешения следствия.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения ГУР Kraken Павлова в Днепре.

По данным ДБР, 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы эксвоеннослужащего. В частности, его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Тищенко пытается оправдаться после нового скандала

Нардеп Николай Тищенко устроил настоящее шоу в зале Киевского Печерского районного суда, который будет выбирать ему меру пресечения. Как известно, следователи ДБР вручили депутату подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего бойца ВСУ.

По словам политика, он якобы пришел в парламент, чтобы помогать украинцам.

Я делаю все, что и демонстрировал на телевидении. Я делаю все то, как и учил молодежь в "Мастер Шефе", "Ревизоре", выиграл в "танцах", в "Форте Баярд". Всюду я был примером и был примером. Все я делал, чтобы Украину ценили и уважали, утверждает Тищенко. Поделиться

Нардеп продолжает уверять, что в Верховной Раде "не пользуется никакими льготами и не получал никаких надбавок".

Депутат до сих пор утверждает, что экс-воин спецподразделения Kraken Дмитрий "Сына" Павлов якобы причастен к ботофермам.