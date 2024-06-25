Суд избрал нардепу Тищенко меру пресечения по делу нападения на ветерана

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании народному депутату Николаю Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Главные тезисы
- Суд избрал нардепу Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу нападения на ветерана.
- Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения, утверждая причастность Тищенко к незаконному лишению свободы и нанесению телесных повреждений.
- Тищенко не предоставил доказательства причастности бывшего военнослужащего к ботофермам.
- Решение суда было вызвано подозрениями в незаконном лишении свободы и нанесении телесных повреждений экс=военнослужащему.
- Нардеп Тищенко продолжает отрицать обвинения, утверждая, что действовал в интересах Украины и не пользовался никакими привилегиями в Верховной Раде.
Тищенко попал под домашний арест
Решение объявил следователь судья Алексей Соколов вечером 25 июня.
Кроме того, суд обязал народного депутата сдать паспорта для выезда за границу и не отлучаться с места жительства без разрешения следствия.
Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения ГУР Kraken Павлова в Днепре.
По данным ДБР, 20 июня в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы эксвоеннослужащего. В частности, его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.
Тищенко пытается оправдаться после нового скандала
Нардеп Николай Тищенко устроил настоящее шоу в зале Киевского Печерского районного суда, который будет выбирать ему меру пресечения. Как известно, следователи ДБР вручили депутату подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего бойца ВСУ.
По словам политика, он якобы пришел в парламент, чтобы помогать украинцам.
Нардеп продолжает уверять, что в Верховной Раде "не пользуется никакими льготами и не получал никаких надбавок".
Депутат до сих пор утверждает, что экс-воин спецподразделения Kraken Дмитрий "Сына" Павлов якобы причастен к ботофермам.
Он там начальник безопасности ботофермы "Девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине, — заявил Тищенко, однако никаких доказательств не предоставил.
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