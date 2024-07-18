Суд снова избрал меру пресечения эксразведчику Червинскому

Шевченковский райсуд Киева отправил эксразведку Романа Червинского под домашний арест по делу о взяточничестве.

Эксразведчика Червинского отправили под домашний арест

Как отмечается, 17 июля Червинский вышел под залог по другому делу об обстреле аэродрома в Кировоградской области.

Пятый президент Петр Порошенко, накануне внесший залог за Червинского, также пришел на заседание суда 18 июля. Он подал заявление, цель взять Червинского на поруки.

Кроме Порошенко взять Червинского на поруки были готовы народные депутаты от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко и Виктория Сюмар, а также бывший политзаключенный Владимир Балух.

Прокуроры просили для Червинского круглосуточный домашний арест, обосновывая это рисками, появившимися после того, как эксразведчик вышел из-под стражи.

Защита эксразведчика заявила, что будет оспаривать решение.

Что известно о деле Червинского

Роман Червинский служил в подразделении Сил специальных операций и занимался деятельностью партизан на оккупированных территориях страны. Червинский занимал руководящие должности в военной разведке, а также Службу безопасности Украины.

Роман Червинский получил подозрение по делу о неудачном похищении российского самолета в апреле — июле 2022 года.

Следствие считает, что он и еще несколько военных решили провести операцию по угону российского самолета без согласия госорганов и спецслужб. По данным СБУ, их действия дали России данные о размещении пилотов и украинских самолетов на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области.

23 июля 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому «Канатово» — тогда погиб командир воинской части, 17 защитников были ранены, а два украинских истребителя уничтожены.