Священник Московського патріархату коригував удари РФ по Сумщині — зрадника затримали
Категорія
Україна
Дата публікації

Священник Московського патріархату коригував удари РФ по Сумщині — зрадника затримали

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

Головні тези:

  • Священник Московського патріархату виявився співробітником російської військової розвідки ГРУ.
  • Клірик надавав російським військовим інформацію про розташування українських військових об'єктів на Сумщині.
  • Російські окупанти планували здійснити удари по позиціях українських військ на прикордонній області.

СБУ затримала коригувальника вогню РФ по Сумщині

Як встановило розслідування, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх рашистам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Відповідно до матеріалів справи, ворог «вийшов» на протоієрея дистанційно через мережу «Інтернет».

Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі.

Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

