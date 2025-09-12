Священник Московського патріархату коригував удари РФ по Сумщині — зрадника затримали

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).
Головні тези:
- Священник Московського патріархату виявився співробітником російської військової розвідки ГРУ.
- Клірик надавав російським військовим інформацію про розташування українських військових об'єктів на Сумщині.
- Російські окупанти планували здійснити удари по позиціях українських військ на прикордонній області.
СБУ затримала коригувальника вогню РФ по Сумщині
За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.
Відповідно до матеріалів справи, ворог «вийшов» на протоієрея дистанційно через мережу «Інтернет».
Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.
Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі.
Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-