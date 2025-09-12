Священник Московского патриархата корректировал удары РФ по Сумщине — предателя задержали

Контрразведка Службы безопасности задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который оказался корректировщиком российской военной разведки (более известной как ГРУ).
Главные тезисы
- Священник Московского патриархата оказался корректировщиком ударов российской военной разведки на Украину.
- Он предоставлял российским военным информацию о расположении украинских военных объектов в Сумской области.
- В результате действий священника украинские военные могли столкнуться с серьезными угрозами безопасности.
СБУ задержала корректировщика огня РФ по Сумщине
По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать «мертвую зону» вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.
Согласно материалам дела, враг вышел на протоиерея дистанционно через сеть Интернет.
Для сбора развединформации клирик завуалированно выспрашивал ее у прихожан, затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.
Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.
Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
