Священник Московского патриархата корректировал удары РФ по Сумщине — предателя задержали

Контрразведка Службы безопасности задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который оказался корректировщиком российской военной разведки (более известной как ГРУ).

СБУ задержала корректировщика огня РФ по Сумщине

Как установило расследование, клирик отслеживал локацию боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их рашистам. Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов в приграничных областях.

По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать «мертвую зону» вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.

Согласно материалам дела, враг вышел на протоиерея дистанционно через сеть Интернет.

Для сбора развединформации клирик завуалированно выспрашивал ее у прихожан, затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После обнаружения потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.

Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).