Святкування Рош га-Шана. Понад 30 тис хасидів прибули до Умані — відео

На святкування Рош га-Шана, єврейського Нового року, до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників. Частина не змогла дістатися через іранські обстріли по Ізраїлю.

В Умані розпочалося святкування Рош га-Шана

Як повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана вже прибули понад 30 тисяч хасидів.

Понад 14 тисяч бажаючих паломників-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них — через вчорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів, — зазначили в Об'єднаній єврейській громаді України. Поширити

Близько 10 тисяч брацлавських хасидів опівдні 2 жовтня взяли участь у масовій молитві Тикун а-Клалі в Умані. Також паломники проводять молитву за мир в Україні.

Зазначається, що за безпекою та правопорядком в Умані стежать поліціянти, нацгвардійці, рятувальники ДСНС, медична служба МВС та інші.

Кожен паломник проходить в Умані ретельну перевірку — на трьох в'їздах до району паломництва стоять блокпости з інтроскопами, сканерами та спеціальними рамками-металошукачами. На місцях працюють перекладачі. Як пише ОЄОУ, поліціянти перевіряють людей, їхні речі та транспортні засоби.

Що відомо про святкування Рош га-Шана

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, — одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії.

Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.