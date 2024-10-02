Святкування Рош га-Шана. Понад 30 тис хасидів прибули до Умані — відео

На святкування Рош га-Шана, єврейського Нового року, до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників. Частина не змогла дістатися через іранські обстріли по Ізраїлю.
Головні тези:
- Умань зустріла понад 30 тисяч паломників на святкуванні Рош га-Шана, але близько 14 тисяч не змогли дістатися через іранські обстріли по ізраїльській території.
- Хасиди проводять у місті молитви та виразно виражають підтримку за мир в Україні під час святкування.
- На містечку перебування хасидів діють безпечні заходи, включаючи ретельну перевірку та контроль з боку поліції та інших служб.
- Могила цадика Нахмана, засновника брацлавської течії хасидизму, привертає тисячі паломників, які вірять у щастя, зустрічаючи Рош га-Шана саме на цьому святковому місці.
- Єврейський новий рік Рош га-Шана святкують 3 жовтня, але традиційно обряди відбуваються з вечора попереднього дня до вечора самого свята, започатковуючи новий 5785 рік за юдейським календарем.
В Умані розпочалося святкування Рош га-Шана
Як повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана вже прибули понад 30 тисяч хасидів.
Близько 10 тисяч брацлавських хасидів опівдні 2 жовтня взяли участь у масовій молитві Тикун а-Клалі в Умані. Також паломники проводять молитву за мир в Україні.
Зазначається, що за безпекою та правопорядком в Умані стежать поліціянти, нацгвардійці, рятувальники ДСНС, медична служба МВС та інші.
Кожен паломник проходить в Умані ретельну перевірку — на трьох в'їздах до району паломництва стоять блокпости з інтроскопами, сканерами та спеціальними рамками-металошукачами. На місцях працюють перекладачі. Як пише ОЄОУ, поліціянти перевіряють людей, їхні речі та транспортні засоби.
Що відомо про святкування Рош га-Шана
В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, — одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії.
Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.
Цього року єврейський новий рік за григоріанським календарем прийде 3 жовтня і триватиме 2 дні. Однак юдеї відзначають усі свята з заходом сонця напередодні урочистості, тому Рош га-Шана 2024 святкується з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. У юдеїв настане 5785 рік.
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