Празднование Рош га-Шана. Более 30 тыс хасидов прибыли в Умань — видео

На празднование Рош га-Шана, еврейского Нового года, в Умань уже прибыло около 30 тысяч паломников. Часть не смогла добраться из-за иранских обстрелов по Израилю.
Главные тезисы
- Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана, несмотря на препятствия в виде иранских обстрелов по Израилю.
- Паломники участвуют в массовых молитвах и совершают паломничество к могиле цадика Нахмана, считая это обязательным долгом в своей религиозной практике.
- Важное внимание уделяется безопасности паломников в Умани: сотрудники полиции, нацгвардии и другие службы проводят тщательные проверки на въездах и следят за порядком.
- Рош га-Шана 2024 года продлится с вечера 2 октября до вечера 4 октября по григорианскому календарю, встречая новый, 5785 год согласно иудейскому календарю.
В Умани началось празднование Рош га-Шана
Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.
Около 10 тысяч брацлавских хасидов в полдень 2 октября приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали в Умани. Также паломники совершают молитву за мир в Украине.
Отмечается, что за безопасностью и правопорядком в Умани следят полицейские, нацгвардейцы, спасатели ГСЧС, медицинская служба МВД и другие.
Каждый паломник проходит в Умани тщательную проверку — на трех въездах в район паломничества стоят блокпосты с интроскопами, сканерами и специальными рамками-металлоискателями. На местах работают переводчики. Как пишет ОЕОУ, полицейские проверяют людей, их вещи и транспортные средства.
Что известно о праздновании Рош га-Шана
В Умани есть могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемого брацлавского течения хасидизма, — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.
Все иудеи из этого течения хасидизма считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана и верят, что новый год, если они встретят его на празднике Рош га-Шана именно в Умани, обязательно будет для них счастлив.
В этом году еврейский новый год по григорианскому календарю придет 3 октября и продлится 2 дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом накануне торжества, поэтому Рош га-Шана 2024 года празднуется с вечера 2 октября до вечера 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.
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