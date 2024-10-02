Празднование Рош га-Шана. Более 30 тыс хасидов прибыли в Умань — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Празднование Рош га-Шана. Более 30 тыс хасидов прибыли в Умань — видео

Празднование Рош га-Шана. Более 30 тыс хасидов прибыли в Умань — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

На празднование Рош га-Шана, еврейского Нового года, в Умань уже прибыло около 30 тысяч паломников. Часть не смогла добраться из-за иранских обстрелов по Израилю.

Главные тезисы

  • Более 30 тысяч хасидов прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана, несмотря на препятствия в виде иранских обстрелов по Израилю.
  • Паломники участвуют в массовых молитвах и совершают паломничество к могиле цадика Нахмана, считая это обязательным долгом в своей религиозной практике.
  • Важное внимание уделяется безопасности паломников в Умани: сотрудники полиции, нацгвардии и другие службы проводят тщательные проверки на въездах и следят за порядком.
  • Рош га-Шана 2024 года продлится с вечера 2 октября до вечера 4 октября по григорианскому календарю, встречая новый, 5785 год согласно иудейскому календарю.

В Умани началось празднование Рош га-Шана

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.

Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов, — отметили в Объединенной еврейской общине Украины.

Около 10 тысяч брацлавских хасидов в полдень 2 октября приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали в Умани. Также паломники совершают молитву за мир в Украине.

Отмечается, что за безопасностью и правопорядком в Умани следят полицейские, нацгвардейцы, спасатели ГСЧС, медицинская служба МВД и другие.

Каждый паломник проходит в Умани тщательную проверку — на трех въездах в район паломничества стоят блокпосты с интроскопами, сканерами и специальными рамками-металлоискателями. На местах работают переводчики. Как пишет ОЕОУ, полицейские проверяют людей, их вещи и транспортные средства.

Что известно о праздновании Рош га-Шана

В Умани есть могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемого брацлавского течения хасидизма, — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Все иудеи из этого течения хасидизма считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана и верят, что новый год, если они встретят его на празднике Рош га-Шана именно в Умани, обязательно будет для них счастлив.

В этом году еврейский новый год по григорианскому календарю придет 3 октября и продлится 2 дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом накануне торжества, поэтому Рош га-Шана 2024 года празднуется с вечера 2 октября до вечера 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Умани просят израильских хасидов не ехать на Рош га-Шана в сентябре
Власти Умани просят израильских хасидов не ехать на Рош га-Шана в сентябре
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Израильская полиция поможет следить за порядком на Рош га-Шана в Умани
Израильская полиция поможет следить за порядком на Рош га-Шана в Умани
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли 35 тыс хасидов
В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли 35 тыс хасидов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?