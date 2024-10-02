Празднование Рош га-Шана. Более 30 тыс хасидов прибыли в Умань — видео

На празднование Рош га-Шана, еврейского Нового года, в Умань уже прибыло около 30 тысяч паломников. Часть не смогла добраться из-за иранских обстрелов по Израилю.

В Умани началось празднование Рош га-Шана

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана уже прибыли более 30 тысяч хасидов.

Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов, — отметили в Объединенной еврейской общине Украины. Поделиться

Около 10 тысяч брацлавских хасидов в полдень 2 октября приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали в Умани. Также паломники совершают молитву за мир в Украине.

Отмечается, что за безопасностью и правопорядком в Умани следят полицейские, нацгвардейцы, спасатели ГСЧС, медицинская служба МВД и другие.

Каждый паломник проходит в Умани тщательную проверку — на трех въездах в район паломничества стоят блокпосты с интроскопами, сканерами и специальными рамками-металлоискателями. На местах работают переводчики. Как пишет ОЕОУ, полицейские проверяют людей, их вещи и транспортные средства.

Что известно о праздновании Рош га-Шана

В Умани есть могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемого брацлавского течения хасидизма, — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Все иудеи из этого течения хасидизма считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана и верят, что новый год, если они встретят его на празднике Рош га-Шана именно в Умани, обязательно будет для них счастлив.