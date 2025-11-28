Танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув у Чорному морі — відео
Танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув у Чорному морі — відео

За даними світових інформагентств та низки турецьких ЗМІ, неподалік від протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії — судно Kairos під прапором Гамбії прямувало до російського порту Новоросійськ без вантажу.

Головні тези:

  • У Чорному морі стався вибух на танкері тіньового флоту Росії судно Kairos під прапором Гамбії, що прямувало до російського порту Новоросійськ.
  • Рятувальна операція розпочата для 25 членів екіпажу, які знаходилися на борту танкера, які зазнали пожежі в машинному відділенні.

Танкер “тіньового флоту” РФ підірвався на міні у Чорному морі

Внаслідок пригоди в машинному відділенні виникла пожежа. Почалася рятувальна операція 25 членів екіпажу, які перебували на борту.

Стан 25 членів екіпажу на борту гарний, у цей район направлено рятувальні підрозділи для евакуації екіпажу, — йдеться у заяві Управління з морських справ Туреччини.

За даними турецького управління мореплавства, причиною займання стала «зовнішня дія».

Bloomberg каже, що танкер підірвався на міні і ризикує затонути.

Крім того, як пише Reuters, від іншого вибуху постраждав танкер Virat, який також знаходиться у Чорному морі.

Згідно з даними LSEG, і Kairos, і Virat входять до списку судів, які підпадають під санкції, введені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

