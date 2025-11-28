Танкер "теневого флота" РФ взорвался в Черном море — видео

По данным мировых информагентств и ряда турецких СМИ, неподалеку от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России — судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

Танкер "теневого флота" РФ взорвался на мини в Черном море

В результате происшествия в машинном отделении возник пожар. Началась спасательная операция находившихся на борту 25 членов экипажа.

Состояние 25 членов экипажа на борту хорошее, в этот район направлены спасательные подразделения для эвакуации экипажа, — говорится в заявлении Управления по морским делам Турции.

По данным турецкого управления мореходства, причиной возгорания стало «внешнее действие».

Bloomberg говорит, что танкер взорвался на мине и рискует затонуть.

Кроме того, как пишет Reuters, от другого взрыва пострадал танкер Virat, также находящийся в Черном море.