Теракт у Вашингтоні. Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США

Чоловік із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні, його майже одразу затримали.
Головні тези:
- У Вашингтоні стався теракт, під час якого нападник вбив двох співробітників посольства Ізраїлю на виході з музею.
- Нападника, 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго, майже одразу затримали та його утримує поліція.
- Вбиті співробітники готувались заручитися та вирушити до Єрусалиму, їх загибель стала шоком для громадськості.
У центрі Вашингтона вбито двох ізраїльських дипломатів
Увечері 21 травня двох співробітників посольства Ізраїлю у США — чоловіка і жінку — застрелили на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, де поруч розміщене також відділення ФБР.
Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 21:08 за місцевим часом.
Нападник виявився 30-річним Еліасом Родрігесом з Чикаго.
На час приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.
У поліції зазначили, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".
Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були парою і збирались заручитися наступного тижня, вирушивши для цього у Єрусалим. Посол також повідомив, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.
Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про теракт з Трампом. "Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", — заявила вона.
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