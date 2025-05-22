Теракт у Вашингтоні. Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США
Категорія
Події
Дата публікації

Теракт у Вашингтоні. Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США

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Джерело:  CBS News

Чоловік із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні, його майже одразу затримали.

Головні тези:

  • У Вашингтоні стався теракт, під час якого нападник вбив двох співробітників посольства Ізраїлю на виході з музею.
  • Нападника, 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго, майже одразу затримали та його утримує поліція.
  • Вбиті співробітники готувались заручитися та вирушити до Єрусалиму, їх загибель стала шоком для громадськості.

У центрі Вашингтона вбито двох ізраїльських дипломатів

Увечері 21 травня двох співробітників посольства Ізраїлю у США — чоловіка і жінку — застрелили на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, де поруч розміщене також відділення ФБР.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 21:08 за місцевим часом.

Нападник виявився 30-річним Еліасом Родрігесом з Чикаго.

Як зазначили у поліції, він ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолета і вистрелив. Далі нападник зайшов всередину музею, де його скрутила охорона.

На час приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.

У поліції зазначили, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були парою і збирались заручитися наступного тижня, вирушивши для цього у Єрусалим. Посол також повідомив, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про теракт з Трампом. "Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", — заявила вона.

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