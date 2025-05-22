Теракт у Вашингтоні. Нападник застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю у США

Чоловік із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні, його майже одразу затримали.

У центрі Вашингтона вбито двох ізраїльських дипломатів

Увечері 21 травня двох співробітників посольства Ізраїлю у США — чоловіка і жінку — застрелили на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, де поруч розміщене також відділення ФБР.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 21:08 за місцевим часом.

Нападник виявився 30-річним Еліасом Родрігесом з Чикаго.

Як зазначили у поліції, він ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолета і вистрелив. Далі нападник зайшов всередину музею, де його скрутила охорона. Поширити

На час приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.

У поліції зазначили, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були парою і збирались заручитися наступного тижня, вирушивши для цього у Єрусалим. Посол також повідомив, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.