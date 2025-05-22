Теракт в Вашингтоне. Нападающий застрелил двух сотрудников посольства Израиля в США

Мужчина с огнестрельным оружием убил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне, его почти сразу задержали.
Главные тезисы
- Нападающий 30-летний Элиас Родригес из Чикаго застрелил двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.
- Убитые сотрудники готовились обручиться и отправиться в Иерусалим, их гибель потрясла общественность.
- Полиция была уведомлена о стрельбе на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, где расположено отделение ФБР.
В центре Вашингтона убиты два израильских дипломата
Вечером 21 мая двоих сотрудников посольства Израиля в США — мужчину и женщину — застрелили на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, где рядом расположено также отделение ФБР.
Полиция получила сообщение о стрельбе в 21:08 по местному времени.
Нападающий оказался 30-летним Элиасом Родригесом из Чикаго.
На время приезда служб были ранены без сознания и не дышали, спасти их не удалось.
В полиции отметили, что впоследствии под стражей задержанный выкрикивал лозунг о "свободной Палестине".
Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер рассказал, что убитые были паром и собирались заручиться на следующей неделе, отправившись для этого в Иерусалим. Посол также сообщил, что после стрельбы говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Генпрокурор Пам Бонди лично приехала на место событий и рассказала, что поговорила о теракте с Трампом. "От имени президента передаю, что его молитвы со всеми нами и всем еврейским обществом", — заявила она.
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