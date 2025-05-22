Теракт в Вашингтоне. Нападающий застрелил двух сотрудников посольства Израиля в США

Мужчина с огнестрельным оружием убил двух сотрудников посольства Израиля в США на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне, его почти сразу задержали.

В центре Вашингтона убиты два израильских дипломата

Вечером 21 мая двоих сотрудников посольства Израиля в США — мужчину и женщину — застрелили на выходе из Еврейского музея в центре Вашингтона, где рядом расположено также отделение ФБР.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 21:08 по местному времени.

Нападающий оказался 30-летним Элиасом Родригесом из Чикаго.

Как отметили в полиции, он ходил туда-сюда перед музеем, затем подошел к группе из вышедших четырех человек, достал пистолет и выстрелил. Далее нападающий вошел внутрь музея, где его скрутила охрана. Поделиться

На время приезда служб были ранены без сознания и не дышали, спасти их не удалось.

В полиции отметили, что впоследствии под стражей задержанный выкрикивал лозунг о "свободной Палестине".

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер рассказал, что убитые были паром и собирались заручиться на следующей неделе, отправившись для этого в Иерусалим. Посол также сообщил, что после стрельбы говорил с президентом США Дональдом Трампом.