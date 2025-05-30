Трамп може скасувати дозволи на проживання 500 тис мігрантів

Верховний Суд Сполучених Штатів ухвалив рішення, яке дозволяє адміністрації Дональда Трампа негайно скасувати дозволи на тимчасове проживання та працевлаштування для близько пів мільйона мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Головні тези:
- Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа скасувати дозволи на тимчасове проживання для пів мільйона мігрантів.
- Це рішення може призвести до вигнання зі США близько 500 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
- Деякі судді Верховного суду висловили незгоду з цим рішенням, зауважуючи про можливі руйнівні наслідки для мігрантів.
Трамп може вигнати зі США пів мільйона мігрантів
Попри два голоси проти, Верховний суд США дозволив міністерству внутрішньої безпеки припинити так звані програми тимчасового дозволу на проживання.
Ці програми надавали мігрантам із чотирьох країн легальний тимчасовий статус. Судді вирішили призупинити дію попереднього рішення федерального суду, яке блокувало скасування програми на час розгляду справи.
Судді Кетанджі Браун Джексон і Соня Сотомайор висловили свою незгоду з рішенням більшості.
Як зазначили у виданні, загалом, близько 532 тис мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели в'їхали до США за програмами адміністрації Байдена, як правило, на дворічний термін. Наразі невідомо, скільки з них зберігають цей статус.
Раніше Верховний суд США ухвалив рішення, яке забороняє адміністрації Трампа відновлювати депортацію венесуельців з в'язниці на півночі Техасу відповідно до Закону про ворогів-іноземців 1798 року.
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