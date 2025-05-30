Трамп может отменить виды на жительство 500 тыс мигрантов

Верховный Суд Соединенных Штатов принял решение, позволяющее администрации Дональда Трампа немедленно отменить разрешения на временное проживание и трудоустройство для около полумиллиона мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Главные тезисы
- Верховный суд Соединенных Штатов дал право администрации Трампа немедленно отменить разрешения на временное проживание для полумиллиона мигрантов.
- Решение суда может привести к изгнанию из США около 500 тыс. мигрантов из различных стран.
- Несмотря на возражения отдельных судей, администрация Трампа получила возможность прекратить программы временного вида на жительство для мигрантов из четырех стран.
Трамп может выгнать из США полмиллиона мигрантов
Несмотря на два голоса против, Верховный суд США разрешил министерству внутренней безопасности прекратить так называемые программы временного вида на жительство.
Эти программы предоставляли мигрантам из четырех стран легальный временный статус. Судьи решили приостановить действие предыдущего решения федерального суда, блокировавшее отмену программы на время рассмотрения дела.
Судьи Кетанди Браун Джексон и Соня Сотомайор выразили свое несогласие с решением большинства.
Как отметили в издании, в общей сложности около 532 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы въехали в США по программам администрации Байдена, как правило, на двухлетний срок. Пока неизвестно, сколько из них сохраняют этот статус.
Ранее Верховный суд США принял решение, запрещающее администрации Трампа возобновлять депортацию венесуэльцев из тюрьмы на севере Техаса в соответствии с Законом о врагах-иностранцах 1798 года.
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