Трамп может отменить виды на жительство 500 тыс мигрантов

Верховный Суд Соединенных Штатов принял решение, позволяющее администрации Дональда Трампа немедленно отменить разрешения на временное проживание и трудоустройство для около полумиллиона мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Трамп может выгнать из США полмиллиона мигрантов

Несмотря на два голоса против, Верховный суд США разрешил министерству внутренней безопасности прекратить так называемые программы временного вида на жительство.

Эти программы предоставляли мигрантам из четырех стран легальный временный статус. Судьи решили приостановить действие предыдущего решения федерального суда, блокировавшее отмену программы на время рассмотрения дела.

Судьи Кетанди Браун Джексон и Соня Сотомайор выразили свое несогласие с решением большинства.

Они заявили, что суд "недооценивает разрушительные последствия того, что правительство может внезапно разрушить жизнь и средства к существованию около полумиллиона неграждан, пока их юридические иски находятся на рассмотрении". Поделиться

Как отметили в издании, в общей сложности около 532 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы въехали в США по программам администрации Байдена, как правило, на двухлетний срок. Пока неизвестно, сколько из них сохраняют этот статус.