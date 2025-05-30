Преданность президенту. Администрация Трампа введет новые правила приема на госслужбу
Категория
Мир
Дата публикации

Преданность президенту. Администрация Трампа введет новые правила приема на госслужбу

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Администрация Дональда Трампа вводит новые правила приема на государственную службу.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа вводит новые правила приема на государственную службу, требующие написания эссе по преданности президенту и управленческой эффективности.
  • Кандидаты должны ответить на четыре эссе-вопроса, оценивающих их политическую философию и личную трудовую этику.
  • Новые требования распространяются на различные должности, включая помощников медсестер и сотрудников национальных парков с базовой зарплатой от $32,357.

Преданность Трампу: как в США будут принимать на государственную службу

Администрация Трампа утвердила новые правила, согласно которым кандидаты на госслужбу должны отвечать на четыре эссе-вопроса. Цель таких задач — оценить политическую философию кандидата, его приверженность правительственной эффективности и личную трудовую этику.

Речь идет даже о должности с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с 32 357 долл. в год.

Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет любимые президентские указы или политические инициативы и объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других касаются того, как претендент планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики он руководствуется.

Ответы должны быть не более 200 слов. В меморандуме делается упор на недопустимости мошенничества. Заявители должны будут подтвердить, что используют свои слова и не привлекали консультантов или искусственный интеллект.

Документ содержит 30 страниц и был подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Гейли и исполняющим обязанности директора OPM Чарльзом Эзеллом. Документ реализует президентский указ Дональда Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральных органах.

Указ также предусматривает приоритетное трудоустройство кандидатов, которые, по определению администрации, "привержены повышению эффективности работы федерального правительства, искренне поддерживают идеалы американской республики и придерживаются верховенства права и Конституции США".

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