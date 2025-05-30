Преданность президенту. Администрация Трампа введет новые правила приема на госслужбу

Преданность Трампу: как в США будут принимать на государственную службу

Администрация Трампа утвердила новые правила, согласно которым кандидаты на госслужбу должны отвечать на четыре эссе-вопроса. Цель таких задач — оценить политическую философию кандидата, его приверженность правительственной эффективности и личную трудовую этику.

Речь идет даже о должности с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с 32 357 долл. в год.

Один из вопросов предполагает, что кандидат назовет любимые президентские указы или политические инициативы и объяснит, как он будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других касаются того, как претендент планирует повысить эффективность работы правительственных структур и какими принципами личной трудовой этики он руководствуется.

Ответы должны быть не более 200 слов. В меморандуме делается упор на недопустимости мошенничества. Заявители должны будут подтвердить, что используют свои слова и не привлекали консультантов или искусственный интеллект. Поделиться

Документ содержит 30 страниц и был подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Гейли и исполняющим обязанности директора OPM Чарльзом Эзеллом. Документ реализует президентский указ Дональда Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральных органах.