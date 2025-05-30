Відданість президенту. Адміністрація Трампа запровадить нові правила прийому на держслужбу

Адміністрація Дональда Трампа вводить нові правила прийому на державну службу. Кандидатів зобов'яжуть писати есе з оцінкою указів президента та демонстрацією своєї відданості принципам ефективного управління.

Відданість Трампу: як у США прийматимуть на державну службу

Адміністрація Трампа затвердила нові правила, згідно з якими, кандидати на держслужбу повинні відповідати на чотири есе-запитання. Мета таких завдань — оцінити політичну філософію кандидата, його відданість урядовій ефективності та особисту трудову етику.

Мова йде навіть про посаду із тарифною сіткою GS-5, де базова річна зарплата стартує з 32 357 дол на рік. До таких позицій належать, зокрема, помічники медсестер, співробітники національних парків та пожежники.

Одне із запитань передбачає, що кандидат назве улюблені президентські укази або політичні ініціативи та пояснить, як він сприятиме їх реалізації у разі працевлаштування. Два інші стосуються того, як претендент планує підвищити ефективність роботи урядових структур і якими принципами особистої трудової етики він керується.

Відповіді мають бути обсягом не більше 200 слів. В меморандумі робиться акцент на недопустимості шахрайства. Заявники повинні будуть підтвердити, що використовують власні слова і не залучали консультантів чи штучний інтелект. Поширити

Документ містить 30 сторінок та був підписаний директором Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінсом Гейлі та виконувачем обов’язків директора OPM Чарльзом Езеллом. Документ реалізує президентський указ Дональда Трампа щодо скасування програм з розмаїття, рівності та інклюзивності у федеральних органах.