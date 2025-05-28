Закінчення війни РФ проти України. Трамп обіцяє новий дедлайн щодо розуміння намірів Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив. що через два тижні буде розуміти, чи намагається нелегітимний російський президент Володимир Путін обдурити його щодо припинення війни.

Трамп все ще намагається зрозуміти наміри Путіна

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Ми дізнаємося, чи хоче він нас обдурити, чи ні. І якщо так, то ми будемо реагувати трохи по-іншому. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати. Дональд Трамп Президент США

Президент сказав, що не запроваджував санкції проти Росії, бо "не хотів зіпсувати угоду".

Дозвольте мені сказати, що я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви говорите, але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я вважаю, що це може зашкодити угоді, це не моя війна. Це війна Байдена, Зеленського і Путіна. Це не війна Трампа.

Трамп додав, що готовий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.

Водночас він знову заявив, що "дуже розчарований" масованими обстрілами України. які відбулись минулими вихідними.