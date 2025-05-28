Закінчення війни РФ проти України. Трамп обіцяє новий дедлайн щодо розуміння намірів Путіна
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Політика
Дата публікації

Закінчення війни РФ проти України. Трамп обіцяє новий дедлайн щодо розуміння намірів Путіна

Трамп
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Джерело:  Суспільне

Президент США Дональд Трамп заявив. що через два тижні буде розуміти, чи намагається нелегітимний російський президент Володимир Путін обдурити його щодо припинення війни.

Головні тези:

  • Трамп встановлює новий дедлайн для розуміння намірів Путіна стосовно припинення війни проти України.
  • Президент США готовий до тристоронньої зустрічі із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним для вирішення конфлікту.
  • Трамп зазначив, що не хотів запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це могло підірвати можливу угоду.

Трамп все ще намагається зрозуміти наміри Путіна

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Ми дізнаємося, чи хоче він нас обдурити, чи ні. І якщо так, то ми будемо реагувати трохи по-іншому. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент сказав, що не запроваджував санкції проти Росії, бо "не хотів зіпсувати угоду".

Дозвольте мені сказати, що я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви говорите, але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я вважаю, що це може зашкодити угоді, це не моя війна. Це війна Байдена, Зеленського і Путіна. Це не війна Трампа.

Трамп додав, що готовий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.

Водночас він знову заявив, що "дуже розчарований" масованими обстрілами України. які відбулись минулими вихідними.

Я можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже, дуже розчарований.

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