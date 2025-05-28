Закінчення війни РФ проти України. Трамп обіцяє новий дедлайн щодо розуміння намірів Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив. що через два тижні буде розуміти, чи намагається нелегітимний російський президент Володимир Путін обдурити його щодо припинення війни.
Головні тези:
- Трамп встановлює новий дедлайн для розуміння намірів Путіна стосовно припинення війни проти України.
- Президент США готовий до тристоронньої зустрічі із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним для вирішення конфлікту.
- Трамп зазначив, що не хотів запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це могло підірвати можливу угоду.
Трамп все ще намагається зрозуміти наміри Путіна
Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Президент сказав, що не запроваджував санкції проти Росії, бо "не хотів зіпсувати угоду".
Дозвольте мені сказати, що я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви говорите, але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я вважаю, що це може зашкодити угоді, це не моя війна. Це війна Байдена, Зеленського і Путіна. Це не війна Трампа.
Трамп додав, що готовий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.
Водночас він знову заявив, що "дуже розчарований" масованими обстрілами України. які відбулись минулими вихідними.
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