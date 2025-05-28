Окончание войны РФ против Украины. Трамп обещает новый дедлайн относительно понимания намерений Путина

Президент США Дональд Трамп заявил. что через две недели будет понимать, пытается ли нелегитимный российский президент Владимир Путин обмануть его по поводу прекращения войны.
Главные тезисы
- Дональд Трамп устанавливает новый дедлайн для понимания намерений Путина относительно прекращения войны в Украине.
- Президент США готов к трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для разрешения конфликта.
- Трамп отмечает, что не вводил санкции против России, опасаясь подорвать возможное соглашение.
Трамп все еще пытается понять намерения Путина
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Президент сказал, что не вводил санкции против России, потому что "не хотел испортить соглашение".
Позвольте мне сказать, что я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите, но вы должны знать, когда это использовать. Если я считаю, что это может помешать соглашению, это не моя война. Это война Байдена, Зеленского и Путина. Это не война Трампа.
Трамп добавил, что готов к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.
В то же время, он снова заявил, что "очень разочарован" массированными обстрелами Украины. которые прошли в минувшие выходные.
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