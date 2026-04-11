Три супертанкери пройшли через Ормузьку протоку — що це означає

11 квітня через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Це були перші судна, які залишили Перську затоку після укладення угоди про двотижневе перемир'я між США та Іраном.
Головні тези:
- Пройшовши через Ормузьку протоку, три супертанкери під ліберійським та китайським прапорами залишили Перську затоку, порушивши блокаду від іранської сторони.
- Після укладення угоди про двотижневе перемир'я між США та Іраном, ормузьке морське полотно відкрилося для міжнародного судноплавства.
Ормузькою протокою пройшли перші танкери
За даними LSEG, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти Serifos під ліберійським прапором, а також танкери VLCC Cospearl Lake і He Rong Hai під китайським прапором — увійшли й вийшли з "експериментальної якірної стоянки" в протоці Хормуз, що оминає іранський острів Ларак.
Уточнюється, що судно Serifos перевозить нафту, відвантажену на початку березня з Саудівської Аравії та ОАЕ. Танкер має прибути в малайзійський порт Малакка 21 квітня.
Загалом кожне з трьох вищевказаних суден здатне перевозити 2 млн барелів нафти.
Однак уже цього тижня президент США Дональд Трамп за посередництва Пакистану погодився піти на двотижневе перемир'я з Іраном. В обмін він зажадав відкрити Ормузьку протоку, а за термін припинення вогню сторони мають узгодити остаточну мирну угоду.
Іран зі свого боку відкрив протоку, але ненадовго. Країна закрила її після того, як Ізраїль атакував Ліван, який, за версією Пакистану, теж підпадав під перемир'я. Хоча сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про ще одну причину. Джерела видань кажуть, що Тегеран не може виявити власні морські міни і не має можливості їх знешкодити.
