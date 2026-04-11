Три супертанкери пройшли через Ормузьку протоку — що це означає

11 квітня через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Це були перші судна, які залишили Перську затоку після укладення угоди про двотижневе перемир'я між США та Іраном.

Ормузькою протокою пройшли перші танкери

За даними LSEG, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти Serifos під ліберійським прапором, а також танкери VLCC Cospearl Lake і He Rong Hai під китайським прапором — увійшли й вийшли з "експериментальної якірної стоянки" в протоці Хормуз, що оминає іранський острів Ларак.

Уточнюється, що судно Serifos перевозить нафту, відвантажену на початку березня з Саудівської Аравії та ОАЕ. Танкер має прибути в малайзійський порт Малакка 21 квітня.

Загалом кожне з трьох вищевказаних суден здатне перевозити 2 млн барелів нафти.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, яка тривала понад місяць. Після цього Тегеран майже одразу перекрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Однак уже цього тижня президент США Дональд Трамп за посередництва Пакистану погодився піти на двотижневе перемир'я з Іраном. В обмін він зажадав відкрити Ормузьку протоку, а за термін припинення вогню сторони мають узгодити остаточну мирну угоду.