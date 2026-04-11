Перемовини між США та Іраном проходять у пакистанському Ісламабаді
Категорія
Політика
Дата публікації

Венс
Джерело:  CNN

В Ісламабаді 11 квітня розпочались тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Головні тези:

  • Переговори між США та Іраном проходять у пакистанському Ісламабаді за посередництва Пакистану.
  • Активну участь у переговорах беруть представники США та Ірану, американську делегацію очолює віцепрезидент Дж. Ді Венс.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Як заявив цей представник у заяві для журналістів, які супроводжують американську делегацію, переговори відбуваються у форматі особистих зустрічей між представниками США, Пакистану та Ірану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Дж. Ді Венс, до складу якої також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Згідно зі списком, наданим Білим домом, у переговорах також беруть участь два головні радники Венса — його радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.

За даними державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включно з переговорниками, експертами, представниками медіа та співробітниками служби безпеки.

За словами представника Білого дому, США також привезли до Ісламабаду "повний склад американських експертів з відповідних питань", а також "додаткових експертів" з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.

Категорія
Дата публікації
