Переговоры между США и Ираном проходят в пакистанском Исламабаде

В Исламабаде 11 апреля начались трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Как заявил этот представитель в заявлении для сопровождающих американскую делегацию журналистов, переговоры проходят в формате личных встреч между представителями США, Пакистана и Ирана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент Дж. Ди Вэнс, в состав которой также входят специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Согласно списку, предоставленному Белым домом, в переговорах также принимают участие два главных советника Венса — его советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Вэнс.

По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей медиа и сотрудников службы безопасности.