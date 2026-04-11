В Исламабаде 11 апреля начались трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.
Главные тезисы
- Переговоры между США и Ираном проходят в пакистанском Исламабаде с участием представителей обеих сторон и посредничеством Пакистана.
- В переговорах принимают участие представители США и Ирана, возглавляет делегацию вице-президент Дж. Ди Вэнс.
В Исламабаде проходят трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.
Как заявил этот представитель в заявлении для сопровождающих американскую делегацию журналистов, переговоры проходят в формате личных встреч между представителями США, Пакистана и Ирана.
Американскую делегацию возглавляет вице-президент Дж. Ди Вэнс, в состав которой также входят специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер.
По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей медиа и сотрудников службы безопасности.
По словам представителя Белого дома, США также привезли в Исламабад "полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам", а также "дополнительных экспертов" из Вашингтона, обеспечивающих поддержку переговоров.
