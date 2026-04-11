Три супертанкера прошли через Ормузский пролив — что это значит

11 апреля через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Это были первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о двухнедельном перемирии между США и Ираном.
Главные тезисы
- Прохождение трех супертанкеров через Ормузский пролив стало первым после соглашения о перемирии между США и Ираном.
- Суда, покинувшие Персидский залив, нарушили блокаду иранской стороны, открыв морской путь для международных судов.
Ормузским проливом прошли первые танкеры
По данным LSEG, сверхбольшой танкер для перевозки сырой нефти Serifos под либерийским флагом, а также танкеры VLCC Cospearl Lake и He Rong Hai под китайским флагом — вошли и вышли из "экспериментальной якорной стоянки" в проходящем иракском острове Хормуз.
Уточняется, что судно Serifos перевозит нефть, отгруженную в начале марта из Саудовской Аравии и ОАЭ. Танкер должен прибыть в Малайзийский порт Малакка 21 апреля.
В общей сложности каждое из трех вышеуказанных судов способно перевозить 2 млн баррелей нефти.
Однако уже на этой неделе президент США Дональд Трамп при посредничестве Пакистана согласился пойти на двухнедельное перемирие с Ираном. В обмен он потребовал открыть Ормузский пролив, а за срок прекращения огня стороны должны согласовать окончательное мирное соглашение.
Иран со своей стороны открыл пролив, но ненадолго. Страна закрыла ее после того, как Израиль атаковал Ливан, который, по версии Пакистана, тоже подвергался перемирию. Хотя сегодня в СМИ появилась информация о еще одной причине. Источники изданий говорят, что Тегеран не может обнаружить собственные морские мины и не имеет возможности обезвредить их.
