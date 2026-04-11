Три супертанкера прошли через Ормузский пролив — что это значит

11 апреля через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Это были первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Ормузским проливом прошли первые танкеры

По данным LSEG, сверхбольшой танкер для перевозки сырой нефти Serifos под либерийским флагом, а также танкеры VLCC Cospearl Lake и He Rong Hai под китайским флагом — вошли и вышли из "экспериментальной якорной стоянки" в проходящем иракском острове Хормуз.

Уточняется, что судно Serifos перевозит нефть, отгруженную в начале марта из Саудовской Аравии и ОАЭ. Танкер должен прибыть в Малайзийский порт Малакка 21 апреля.

В общей сложности каждое из трех вышеуказанных судов способно перевозить 2 млн баррелей нефти.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, продолжавшуюся более месяца. После этого Тегеран почти сразу перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Однако уже на этой неделе президент США Дональд Трамп при посредничестве Пакистана согласился пойти на двухнедельное перемирие с Ираном. В обмен он потребовал открыть Ормузский пролив, а за срок прекращения огня стороны должны согласовать окончательное мирное соглашение.