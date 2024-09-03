В українських кінотеатрах старує показ напруженого та повного неочікуваностей трилера режисера Джей Ті Мольнера “Переслідувач”, який отримав схвальні відгуки західних критиків.

Чим здатний здивувати українського глядача трилер "Переслідувач"

Показ стрічки в українських кінотеатрах має початись вже 5 вересня.

У центрі сюжету фільму зустріч хлопця та дівчини у барі. Обоє шукають для себе спосіб розважитись.

Пара вирішує провести залишок вечора мотелі, де між ними починається дивна гра в кицьки-мишки, а ставки стають дедалі більш високими.

Хлопець переслідує дівчину по всьому місту зі скривавленими руками, а всі хто наважується допомогти їй, наражаються на небезпеку.

Однак причина люті хлопця до дівчини залишається невідомою.

Стрічка поділена на 6 частин, монтаж яких не відповідає хронологічній послідовності.

Кожна з частин змушує глядача міняти власний погляд на цю історію.

У кожній частині є навмисні спроби спрямувати глядача хибним шляхом та тримати у напрузі протягом всього фільму, розкриваючи увесь сенс історії лише під кінець.

Роль дівчини виконує акторка Вілла Фіцджеральд, відома за серіалами "Крик", "Річер" та "Падіння дому Ашерів".

Фіцджеральд грає неврастенічну молоду жінку, яку автори називають The Lady. Ймовірно вона має травмуючий досвід та шукає замість кохання доволі спеціфічних розваг.

Вдаючись до маніпуляцій, вона втягує чоловіків у свою гру, яка, втім, одного разу йде не за її планом

Роль переслідувача виконує Кайл Ґаллнер, відомий ролями у популярних серіалах "Вероніка Марс" та "Таємниці Смолвіля".

Його останніми роботами стали "Крик" та "Усміхайся".

Ґаллнер грає персонажа, The Demon — молодого привабливого чоловіка з престижним джипом, роботою і сім'єю, який прагне розваг на стороні.

Він з інтересом погоджується на пропозицію трохи проекспериментувати від нової знайомої, яка не підозрює, з ким вона насправді зв'язалася.

Як критики оцінили стрічку "Переслідувач"

Світова прем’єра стрічки пройшла ще у вересні 2023 року на незалежному фестивалі жанрового кіно Fantastic Fest в Техасі.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 96% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 84% від глядачів.

Metacritic кіноексперти оцінили його в 82 зі 100 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія — в 7,2 з 10 балів ("в цілому позитивні відгуки").