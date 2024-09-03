Триллер "Преследователь" выходит на большие экраны ― кинокритики в восторге
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Триллер "Преследователь" выходит на большие экраны ― кинокритики в восторге

Кадр из фильма "Преследователь"
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Источник:  УНИАН

В украинских кинотеатрах показывает напряженного и полного неожиданностей триллера режиссера Джей Ти Мольнера "Преследователь", получивший одобрительные отзывы западных критиков.

Главные тезисы

  • Триллер “Преследователь” получил высокие оценки от кинокритиков на мировом уровне.
  • Сюжет фильма погружает зрителя в опасную игру между парнем и девушкой в городе, вызывая множество неожиданных поворотов.
  • Главные роли исполнили актриса Вилла Фицджеральд и актер Кайл Галлнер, известные по популярным сериалам.
  • Фильм оценен критиками на IMDb, Rotten Tomatoes и Metacritic, получив высокие рейтинги и положительные отзывы.
  • Лента подойдет для поклонников психологических триллеров о маньяках и лицах с психическими расстройствами.

Чем способен удивить украинского зрителя триллер "Преследователь"

Показ фильма в украинских кинотеатрах должен начаться уже 5 сентября.

В центре сюжета фильма встреча парня и девушки в баре. Оба ищут для себя способ развлечься.

Пара решает провести остаток вечера мотеля, где между ними начинается странная игра в киски-мышки, а пруды становятся все более высокими.

Парень преследует девушку по всему городу с окровавленными руками, а все кто решается помочь ей, подвергаются опасности.

Однако причина ярости парня к девушке остается неизвестной.

Лента разделена на 6 частей, монтаж которых не соответствует хронологической последовательности.

Каждая из частей заставляет зрителя менять свой взгляд на эту историю.

В каждой части есть умышленные попытки направить зрителя по ложному пути и держать в напряжении на протяжении всего фильма, раскрывая весь смысл истории только на исходе.

Роль девушки исполняет актриса Вилла Фицджеральд, известная по сериалам "Крик", "Ричер" и "Падение дома Ашеров".

Фицджеральд играет неврастеническую молодую женщину, которую авторы называют The Lady. Вероятно, она имеет травмирующий опыт и ищет вместо любви довольно специфических развлечений.

Прибегая к манипуляциям, она втягивает мужчин в свою игру, которая, впрочем, однажды идет не по ее плану.

Роль преследователя исполняет Кайл Галнер, известный ролями в популярных сериалах "Вероника Марс" и "Тайны Смолвиля".

Его последними работами стали "Крик" и "Улыбайся".

Галнер играет персонажа, The Demon — молодого привлекательного мужчину с престижным джипом, работой и семьей, который стремится к развлечениям на стороне.

Он с интересом соглашается на предложение немного проэкспериментировать от новой знакомой, которая не подозревает, с кем она действительно связалась.

Как критики оценили фильм "Преследователь"

Мировая премьера фильма прошла еще в сентябре 2023 года на независимом фестивале жанрового кино Fantastic Fest в Техасе.

Пока оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей.

Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщего признания"), а широкая аудитория — в 7,2 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Эта лента будет крайне интересна поклонникам напряженных психологических триллеров о маньяках и лицах с психическими расстройствами.

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