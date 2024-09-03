В украинских кинотеатрах показывает напряженного и полного неожиданностей триллера режиссера Джей Ти Мольнера "Преследователь", получивший одобрительные отзывы западных критиков.
Главные тезисы
- Триллер “Преследователь” получил высокие оценки от кинокритиков на мировом уровне.
- Сюжет фильма погружает зрителя в опасную игру между парнем и девушкой в городе, вызывая множество неожиданных поворотов.
- Главные роли исполнили актриса Вилла Фицджеральд и актер Кайл Галлнер, известные по популярным сериалам.
- Фильм оценен критиками на IMDb, Rotten Tomatoes и Metacritic, получив высокие рейтинги и положительные отзывы.
- Лента подойдет для поклонников психологических триллеров о маньяках и лицах с психическими расстройствами.
Чем способен удивить украинского зрителя триллер "Преследователь"
Показ фильма в украинских кинотеатрах должен начаться уже 5 сентября.
В центре сюжета фильма встреча парня и девушки в баре. Оба ищут для себя способ развлечься.
Пара решает провести остаток вечера мотеля, где между ними начинается странная игра в киски-мышки, а пруды становятся все более высокими.
Парень преследует девушку по всему городу с окровавленными руками, а все кто решается помочь ей, подвергаются опасности.
Однако причина ярости парня к девушке остается неизвестной.
Лента разделена на 6 частей, монтаж которых не соответствует хронологической последовательности.
Каждая из частей заставляет зрителя менять свой взгляд на эту историю.
В каждой части есть умышленные попытки направить зрителя по ложному пути и держать в напряжении на протяжении всего фильма, раскрывая весь смысл истории только на исходе.
Роль девушки исполняет актриса Вилла Фицджеральд, известная по сериалам "Крик", "Ричер" и "Падение дома Ашеров".
Фицджеральд играет неврастеническую молодую женщину, которую авторы называют The Lady. Вероятно, она имеет травмирующий опыт и ищет вместо любви довольно специфических развлечений.
Прибегая к манипуляциям, она втягивает мужчин в свою игру, которая, впрочем, однажды идет не по ее плану.
Роль преследователя исполняет Кайл Галнер, известный ролями в популярных сериалах "Вероника Марс" и "Тайны Смолвиля".
Его последними работами стали "Крик" и "Улыбайся".
Галнер играет персонажа, The Demon — молодого привлекательного мужчину с престижным джипом, работой и семьей, который стремится к развлечениям на стороне.
Он с интересом соглашается на предложение немного проэкспериментировать от новой знакомой, которая не подозревает, с кем она действительно связалась.
Как критики оценили фильм "Преследователь"
Мировая премьера фильма прошла еще в сентябре 2023 года на независимом фестивале жанрового кино Fantastic Fest в Техасе.
Пока оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей.
Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщего признания"), а широкая аудитория — в 7,2 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").
Эта лента будет крайне интересна поклонникам напряженных психологических триллеров о маньяках и лицах с психическими расстройствами.
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