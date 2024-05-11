У Бєлгороді РФ розбилася "швидка" з російськими військовими — відео

У російському Бєлгороді сталася аварія за участі карети швидкої допомоги. Зазначається, що в ній перевозили поранених солдатів РФ.

Що відомо про аварію в Бєлгороді РФ

Як зазначається, у центрі Бєлгорода легкова автівка влетіла в карету "швидкої, яка за повідомленням місцевих каналів перевозила 5 поранених російських військових із Грайворона.

В результаті удару постраждало щонайменше 8 чоловік.

Що відомо про втрати російської армії за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7449 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;

артилерійських систем — 12442 (+55) од.;

РСЗВ — 1064 (+2) од.;

засоби ППО — 796 (+1) од.;

літаків — 349 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;

крилаті ракети — 2193 (+1) од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;

спеціальна техніка — 2040 (+9) од.