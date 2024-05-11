У Бєлгороді РФ розбилася "швидка" з російськими військовими — відео

У російському Бєлгороді сталася аварія за участі карети швидкої допомоги. Зазначається, що в ній перевозили поранених солдатів РФ.
Що відомо про аварію в Бєлгороді РФ
Як зазначається, у центрі Бєлгорода легкова автівка влетіла в карету "швидкої, яка за повідомленням місцевих каналів перевозила 5 поранених російських військових із Грайворона.
В результаті удару постраждало щонайменше 8 чоловік.
Що відомо про втрати російської армії за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7449 (+15) од.;
бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;
артилерійських систем — 12442 (+55) од.;
РСЗВ — 1064 (+2) од.;
засоби ППО — 796 (+1) од.;
літаків — 349 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;
крилаті ракети — 2193 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;
спеціальна техніка — 2040 (+9) од.
Також протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-