В русском Белгороде произошла авария с участием кареты скорой помощи. Отмечается, что в нем перевозили раненых солдат РФ.
Что известно об аварии в Белгороде РФ
Как отмечается, в центре Белгорода легковой автомобиль влетел в карету "скорой", которая по сообщению местных каналов перевозила 5 раненых российских военных из Грайворона.
В результате удара пострадали по меньшей мере 8 человек.
Что известно о потерях русской армии за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7449 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;
артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;
РСЗО — 1064 (+2) ед.;
средства ПВО — 796 (+1) ед;
самолетов — 349 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;
крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;
специальная техника — 2040 (+9) ед.
Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.
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