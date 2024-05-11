В Белгороде РФ разбилась "скорая" с российскими военными — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде РФ разбилась "скорая" с российскими военными — видео

рф
Читати українською
Источник:  Оперативный ВСУ

В русском Белгороде произошла авария с участием кареты скорой помощи. Отмечается, что в нем перевозили раненых солдат РФ.

Что известно об аварии в Белгороде РФ

Как отмечается, в центре Белгорода легковой автомобиль влетел в карету "скорой", которая по сообщению местных каналов перевозила 5 раненых российских военных из Грайворона.

В результате удара пострадали по меньшей мере 8 человек.

Что известно о потерях русской армии за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7449 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;

  • РСЗО — 1064 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 796 (+1) ед;

  • самолетов — 349 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;

  • специальная техника — 2040 (+9) ед.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Крым прибывает большое количество ликвидированных и раненых солдат РФ — АТЕШ
рф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Френдли-файер" в Белгородской области. Россияне расстреляли своих офицеров
россияне
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявили о массированном обстреле Белгорода — видео
взрыв

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?