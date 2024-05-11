В Белгороде РФ разбилась "скорая" с российскими военными — видео

В русском Белгороде произошла авария с участием кареты скорой помощи. Отмечается, что в нем перевозили раненых солдат РФ.

Что известно об аварии в Белгороде РФ

Как отмечается, в центре Белгорода легковой автомобиль влетел в карету "скорой", которая по сообщению местных каналов перевозила 5 раненых российских военных из Грайворона.

В результате удара пострадали по меньшей мере 8 человек.

Что известно о потерях русской армии за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7449 (+15) ед;

боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;

артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;

РСЗО — 1064 (+2) ед.;

средства ПВО — 796 (+1) ед;

самолетов — 349 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;

крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;

специальная техника — 2040 (+9) ед.