У Британії пройшли навчання понад 30 тисяч українських військових

У Великій Британії підготували 32 тисячі українських військових. Остання група вже відправилася на фронт.

Українські бійці пройшли навчання у Британії

Як повідомили в Міноборони, Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої поточної боротьби за свободу.

Остання група солдатів покинула Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва.

The UK has helped train 32,000 Ukrainian troops for their ongoing fight for freedom. The latest cohort of soldiers has left the UK to return to the frontline in time for Christmas.



This week their new friends in the UK Armed Forces held a Christmas celebration to wish them well. pic.twitter.com/u6xuPJL6Zs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 21, 2023

Що відомо про допомогу Британії Україні

Велика Британія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

До того ж Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році.

Також ми писали, що, згідно з інформацією видання The Times, Великобританія передала Україні ракети Martlet, призначені для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед".

Окрім того, Британія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні. Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін.