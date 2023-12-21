В Британии прошли обучение более 30 тысяч украинских военных
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии прошли обучение более 30 тысяч украинских военных

Минобороны Британии
ВСУ
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В Великобритании подготовили 32 тысяч украинских военных. Последняя группа уже отправилась на фронт.

Украинские бойцы прошли обучение в Британии

Как сообщили в Минобороны, Великобритания помогла подготовить 32 тысяч украинских военных для их текущей борьбы за свободу.

Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы вернуться на передовую вовремя к Рождеству.

Что известно о помощи Великобритании

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.

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