В Британии прошли обучение более 30 тысяч украинских военных

В Великобритании подготовили 32 тысяч украинских военных. Последняя группа уже отправилась на фронт.
Украинские бойцы прошли обучение в Британии
Как сообщили в Минобороны, Великобритания помогла подготовить 32 тысяч украинских военных для их текущей борьбы за свободу.
Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы вернуться на передовую вовремя к Рождеству.
Что известно о помощи Великобритании
Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.
К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.
Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".
Кроме того, Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.
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