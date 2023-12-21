В Британии прошли обучение более 30 тысяч украинских военных

В Великобритании подготовили 32 тысяч украинских военных. Последняя группа уже отправилась на фронт.

Украинские бойцы прошли обучение в Британии

Как сообщили в Минобороны, Великобритания помогла подготовить 32 тысяч украинских военных для их текущей борьбы за свободу.

Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы вернуться на передовую вовремя к Рождеству.

The UK has helped train 32,000 Ukrainian troops for their ongoing fight for freedom. The latest cohort of soldiers has left the UK to return to the frontline in time for Christmas.



This week their new friends in the UK Armed Forces held a Christmas celebration to wish them well. pic.twitter.com/u6xuPJL6Zs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 21, 2023

Что известно о помощи Великобритании

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

К тому же, Великобритания ежегодно выделяет Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравнится с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что, согласно информации The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Кроме того, Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.