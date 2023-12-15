Разведка Британии назвала цели российских военных в Марьинке
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии назвала цели российских военных в Марьинке

Минобороны Британии
ВСУ
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Российские войска стремятся захватить Марьинку для дальнейшего продвижения на запад в сторону Курахово. Однако прорыв крайне маловероятен.

Российские войска продолжают наступление в Марьинке

Как отмечается в строительстве, продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. Россия, вероятно, еще больше сократила оставшиеся в черте города небольшие участки территории, контролируемой Украиной.

По данным британской разведки, одной из оперативных целей России в этом районе, скорее всего, будет обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения на запад в Курахово.

Несмотря на постепенные успехи, большой и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным, отмечают в Минобороны Британии.

Какая ситуация в Марьинке

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть развалин Марьинки. Сейчас Россия вероятно контролирует большую часть застроенной территории.

Российские пропагандисты в начале декабря заявили о якобы захвате Марьинки.

Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.

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