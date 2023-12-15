Розвідка Британії назвала цілі російських військових у Марʼїнці
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії назвала цілі російських військових у Марʼїнці

Міноборони Британії
ЗСУ

Російські війська прагнуть захопити Мар'їнку для подальшого просування на захід у бік Курахового. Проте прорив вкрай малоймовірний.

Російські війська продовжують наступ у Мар'їнці

Як зазначається у зведенні, тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюється Україною, що залишилися в межах міста.

За даними британської розвідки, однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, швидше за все, буде забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового.

Незважаючи на поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним, - зазначають у Міноборони Британії.

Яка ситуація в Мар'їнці

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Російські пропагандисти на початку грудня заявили про нібито захоплення Мар'їнки.

Проте командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.

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