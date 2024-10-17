У британському музеї ШІ заговорив голосами тварин-експонатів ― відео
Категорія
Технології
Дата публікації

У британському музеї ШІ заговорив голосами тварин-експонатів ― відео

Зоологічний музей Кембриджського університету
Джерело:  The Guardian

У зоологічному музеї Кембриджського університету за допомогою використання ШІ відвідувачі отримали змогу поспілкуватись з 13 видами тварин-експонатів. 

Головні тези:

  • У британському зоологічному музеї завдяки штучному інтелекту відвідувачі отримали можливість спілкуватися з тваринами-експонатами.
  • ШІ оживив 13 видів тварин, серед яких є птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган, надаючи їм індивідуальність та голос.
  • Технологія дозволяє тваринам описати свій життєвий шлях та проблеми та спілкуватися з відвідувачами понад 20 мовами, заохочуючи глибший зв'язок між людьми та тваринами.
  • Експонати з штучним інтелектом також обговорюють питання клонування та відновлення видів, спонукаючи відвідувачів до моральних роздумів.
  • Інтерактивне спілкування з оживленими тваринами надає унікальний і дивовижний досвід, спонукаючи до нових поглядів на взаємодію людини та природи.

Як ШІ озвучив тварин-експонатів у британському зоологічному музеї

Зазначається, що серед тварин, з якими відвідувачі можуть поспілкуватись за допомогою ШІ, птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган.

Підкреслюється, що експонати тварин отримали індивідуальність та власний унікальний акцент.

Зокрема, ШІ здатен озвучувати експонати тварин або голосом, або за допомогою текстових повідомлень на мобільні телефони відвідувачів.

Технологія дозволяє тваринам описати час, проведений на Землі, і проблеми, з якими вони зіткнулися, в надії подолати апатію до кризи біорізноманіття, — наголошують журналісти видання.

Експонати також навчили змінювати тембр голосу і вимову відповідно до віку людини, з якою вони розмовляють.

ШІ здатен підтримувати спілкування тварин з відвідувачами понад 20 мовами.

Для чого було озвучувати експонати тварин у музеї за допомогою ШІ

Представники компанії-розробника проєкту Nature Perspectives очікують, що технологія допоможе встановлювати більш глибокий зв’язок відвідувачів з тваринами.

За словами помічника директора музею Джека Ешбі, частиною експерименту є перевірка того, чи зміниться в людей ставлення до тварин у разі набуття ними власного голосу.

Коли ви розмовляєте з цими тваринами, вони дійсно здаються особистостями — це дуже дивний досвід. Я почав із запитань на зразок: "Де ти жив?" і "Як ти помер?", але закінчилося набагато більш людськими запитаннями, — розповідає Ешбі.

Експонат, оснащений штучним інтелектом, також озвучує інформацію щодо того, чи варто людям намагатися повернути вид за допомогою клонування.

Щоб почати розмову з експонатом, відвідувачі скануватимуть своїми телефонами QR-код, розташований біля тварини.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
TikTok масово замінює власних працівників на ШІ
TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідники попереджають про серйозну небезпеку медичних порад від ШІ
Microsoft Copilot
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Google уклала першу у світі угоду щодо поставок ядерної енергії для ШІ
Google

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?