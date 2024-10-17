У зоологічному музеї Кембриджського університету за допомогою використання ШІ відвідувачі отримали змогу поспілкуватись з 13 видами тварин-експонатів.
Головні тези:
- У британському зоологічному музеї завдяки штучному інтелекту відвідувачі отримали можливість спілкуватися з тваринами-експонатами.
- ШІ оживив 13 видів тварин, серед яких є птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган, надаючи їм індивідуальність та голос.
- Технологія дозволяє тваринам описати свій життєвий шлях та проблеми та спілкуватися з відвідувачами понад 20 мовами, заохочуючи глибший зв'язок між людьми та тваринами.
- Експонати з штучним інтелектом також обговорюють питання клонування та відновлення видів, спонукаючи відвідувачів до моральних роздумів.
- Інтерактивне спілкування з оживленими тваринами надає унікальний і дивовижний досвід, спонукаючи до нових поглядів на взаємодію людини та природи.
Як ШІ озвучив тварин-експонатів у британському зоологічному музеї
Зазначається, що серед тварин, з якими відвідувачі можуть поспілкуватись за допомогою ШІ, птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган.
Підкреслюється, що експонати тварин отримали індивідуальність та власний унікальний акцент.
Зокрема, ШІ здатен озвучувати експонати тварин або голосом, або за допомогою текстових повідомлень на мобільні телефони відвідувачів.
Експонати також навчили змінювати тембр голосу і вимову відповідно до віку людини, з якою вони розмовляють.
ШІ здатен підтримувати спілкування тварин з відвідувачами понад 20 мовами.
Для чого було озвучувати експонати тварин у музеї за допомогою ШІ
Представники компанії-розробника проєкту Nature Perspectives очікують, що технологія допоможе встановлювати більш глибокий зв’язок відвідувачів з тваринами.
За словами помічника директора музею Джека Ешбі, частиною експерименту є перевірка того, чи зміниться в людей ставлення до тварин у разі набуття ними власного голосу.
Експонат, оснащений штучним інтелектом, також озвучує інформацію щодо того, чи варто людям намагатися повернути вид за допомогою клонування.
Щоб почати розмову з експонатом, відвідувачі скануватимуть своїми телефонами QR-код, розташований біля тварини.
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