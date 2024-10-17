У зоологічному музеї Кембриджського університету за допомогою використання ШІ відвідувачі отримали змогу поспілкуватись з 13 видами тварин-експонатів.

Як ШІ озвучив тварин-експонатів у британському зоологічному музеї

Зазначається, що серед тварин, з якими відвідувачі можуть поспілкуватись за допомогою ШІ, птах додо, нарвал, фінвал, червона панда та тарган.

Підкреслюється, що експонати тварин отримали індивідуальність та власний унікальний акцент.

Зокрема, ШІ здатен озвучувати експонати тварин або голосом, або за допомогою текстових повідомлень на мобільні телефони відвідувачів.

Технологія дозволяє тваринам описати час, проведений на Землі, і проблеми, з якими вони зіткнулися, в надії подолати апатію до кризи біорізноманіття, — наголошують журналісти видання. Поширити

Експонати також навчили змінювати тембр голосу і вимову відповідно до віку людини, з якою вони розмовляють.

ШІ здатен підтримувати спілкування тварин з відвідувачами понад 20 мовами.

Для чого було озвучувати експонати тварин у музеї за допомогою ШІ

Представники компанії-розробника проєкту Nature Perspectives очікують, що технологія допоможе встановлювати більш глибокий зв’язок відвідувачів з тваринами.

За словами помічника директора музею Джека Ешбі, частиною експерименту є перевірка того, чи зміниться в людей ставлення до тварин у разі набуття ними власного голосу.

Коли ви розмовляєте з цими тваринами, вони дійсно здаються особистостями — це дуже дивний досвід. Я почав із запитань на зразок: "Де ти жив?" і "Як ти помер?", але закінчилося набагато більш людськими запитаннями, — розповідає Ешбі. Поширити

Експонат, оснащений штучним інтелектом, також озвучує інформацію щодо того, чи варто людям намагатися повернути вид за допомогою клонування.

Щоб почати розмову з експонатом, відвідувачі скануватимуть своїми телефонами QR-код, розташований біля тварини.