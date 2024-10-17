В зоологическом музее Кембриджского университета с помощью использования ИИ посетители получили возможность пообщаться с 13 видами животных-экспонатов.

Как ИИ озвучил животных-экспонатов в британском зоологическом музее

Отмечается, что среди животных, с которыми посетители могут пообщаться с помощью ИИ, птица додо, нарвал, финвал, красная панда и таракан.

Подчеркивается, что экспонаты животных получили индивидуальность и уникальный акцент.

В частности, ИИ способен озвучивать экспонаты животных либо голосом, либо посредством текстовых сообщений на мобильные телефоны посетителей.

Технология позволяет животным описать время, проведенное на Земле, и проблемы, с которыми они столкнулись, в надежде преодолеть апатию до кризиса биоразнообразия, отмечают журналисты издания. Поделиться

Экспонаты также научили изменять тембр голоса и произношения в соответствии с возрастом человека, с которым они разговаривают.

ИИ способен поддерживать общение животных с посетителями более чем на 20 языках.

Зачем было озвучивать экспонаты животных в музее с помощью ИИ

Представители компании-разработчика проекта Nature Perspectives ожидают, что технология поможет устанавливать более глубокую связь посетителей с животными.

По словам помощника директора музея Джека Эшби, частью эксперимента является проверка того, изменится ли у людей отношение к животным в случае обретения ими собственного голоса.

Когда вы разговариваете с этими животными, они действительно кажутся личностями — это очень удивительный опыт. Я начал с вопросов вроде: "Где ты жил?" и "Как ты умер?", но закончилось гораздо более человеческими вопросами, — рассказывает Эшби. Поделиться

Экспонат, оснащенный искусственным интеллектом, также озвучивает информацию о том, стоит ли людям пытаться вернуть вид с помощью клонирования.

Чтобы начать разговор с экспонатом, посетители будут сканировать своими телефонами QR-код, расположенный у животного.