В британском музее ИИ заговорил голосами животных-экспонатов ― видео
Категория
Технологии
Дата публикации

В британском музее ИИ заговорил голосами животных-экспонатов ― видео

Зоологический музей Кембриджского университета
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Источник:  The Guardian

В зоологическом музее Кембриджского университета с помощью использования ИИ посетители получили возможность пообщаться с 13 видами животных-экспонатов.

Главные тезисы

  • ИИ в британском зоологическом музее оживил 13 видов животных-экспонатов, позволяя им общаться с посетителями на более чем 20 языках.
  • Технология стимулирует глубокую связь между людьми и животными, позволяя экспонатам описывать свои проблемы и жизненный путь.
  • ИИ также поднимает вопросы клонирования и восстановления видов, побуждая посетителей задуматься о нравственных аспектах взаимодействия человека и природы.
  • Эксперимент с использованием искусственного интеллекта выводит взаимодействие между людьми и животными на новый уровень, создавая уникальный опыт для посетителей.
  • Озвучивание животных-экспонатов с помощью ИИ помогает установить более глубокую связь посетителей с миром природы, вызывая интерес к проблемам биоразнообразия и этике взаимодействия с животными.

Как ИИ озвучил животных-экспонатов в британском зоологическом музее

Отмечается, что среди животных, с которыми посетители могут пообщаться с помощью ИИ, птица додо, нарвал, финвал, красная панда и таракан.

Подчеркивается, что экспонаты животных получили индивидуальность и уникальный акцент.

В частности, ИИ способен озвучивать экспонаты животных либо голосом, либо посредством текстовых сообщений на мобильные телефоны посетителей.

Технология позволяет животным описать время, проведенное на Земле, и проблемы, с которыми они столкнулись, в надежде преодолеть апатию до кризиса биоразнообразия, отмечают журналисты издания.

Экспонаты также научили изменять тембр голоса и произношения в соответствии с возрастом человека, с которым они разговаривают.

ИИ способен поддерживать общение животных с посетителями более чем на 20 языках.

Зачем было озвучивать экспонаты животных в музее с помощью ИИ

Представители компании-разработчика проекта Nature Perspectives ожидают, что технология поможет устанавливать более глубокую связь посетителей с животными.

По словам помощника директора музея Джека Эшби, частью эксперимента является проверка того, изменится ли у людей отношение к животным в случае обретения ими собственного голоса.

Когда вы разговариваете с этими животными, они действительно кажутся личностями — это очень удивительный опыт. Я начал с вопросов вроде: "Где ты жил?" и "Как ты умер?", но закончилось гораздо более человеческими вопросами, — рассказывает Эшби.

Экспонат, оснащенный искусственным интеллектом, также озвучивает информацию о том, стоит ли людям пытаться вернуть вид с помощью клонирования.

Чтобы начать разговор с экспонатом, посетители будут сканировать своими телефонами QR-код, расположенный у животного.

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