В зоологическом музее Кембриджского университета с помощью использования ИИ посетители получили возможность пообщаться с 13 видами животных-экспонатов.
Главные тезисы
- ИИ в британском зоологическом музее оживил 13 видов животных-экспонатов, позволяя им общаться с посетителями на более чем 20 языках.
- Технология стимулирует глубокую связь между людьми и животными, позволяя экспонатам описывать свои проблемы и жизненный путь.
- ИИ также поднимает вопросы клонирования и восстановления видов, побуждая посетителей задуматься о нравственных аспектах взаимодействия человека и природы.
- Эксперимент с использованием искусственного интеллекта выводит взаимодействие между людьми и животными на новый уровень, создавая уникальный опыт для посетителей.
- Озвучивание животных-экспонатов с помощью ИИ помогает установить более глубокую связь посетителей с миром природы, вызывая интерес к проблемам биоразнообразия и этике взаимодействия с животными.
Как ИИ озвучил животных-экспонатов в британском зоологическом музее
Отмечается, что среди животных, с которыми посетители могут пообщаться с помощью ИИ, птица додо, нарвал, финвал, красная панда и таракан.
Подчеркивается, что экспонаты животных получили индивидуальность и уникальный акцент.
В частности, ИИ способен озвучивать экспонаты животных либо голосом, либо посредством текстовых сообщений на мобильные телефоны посетителей.
Экспонаты также научили изменять тембр голоса и произношения в соответствии с возрастом человека, с которым они разговаривают.
ИИ способен поддерживать общение животных с посетителями более чем на 20 языках.
Зачем было озвучивать экспонаты животных в музее с помощью ИИ
Представители компании-разработчика проекта Nature Perspectives ожидают, что технология поможет устанавливать более глубокую связь посетителей с животными.
По словам помощника директора музея Джека Эшби, частью эксперимента является проверка того, изменится ли у людей отношение к животным в случае обретения ими собственного голоса.
Экспонат, оснащенный искусственным интеллектом, также озвучивает информацию о том, стоит ли людям пытаться вернуть вид с помощью клонирования.
Чтобы начать разговор с экспонатом, посетители будут сканировать своими телефонами QR-код, расположенный у животного.
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