У Бурятії горить понад 100 га лісу. Вогонь дістався Улан-Уде — відео

У Бурятії палають ліси та міста

Вогонь з лісових пожеж розповсюдився на міста і вже дійшов до столиці республіки, міста Улан-Уде.

Полум’я охопило вже 3 тис кв м будівель і господарчих споруд в Улан-Уде.

Місцеві жаліються на те, що горять вже житлові будинки. Російська влада запевняє, що це не так, і в палаючих будинках ніхто не живе. Проте оголосила евакуацію.

Пожежі в Улан-Уде ліквідовують вже 70 рятувальників та 19 одиниць техніки. Горить 20 будинків. Поширити

На цей час горить вже 10 тис кв м площі.

Також вогонь дістався ДНТ “Електрон” у Заїграївському районі Бурятії.

Що відомо про пожежу в підмосковному Раменському

У Раменському Московської області РФ 30 квітня загорівся склад з виробництва поліетилену.

Як зазначається, площа пожежі на складі становить 2300 квадратних метрів. З будівлі евакуювалися 30 людей. Поширити

В російському МНС зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження