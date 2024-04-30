У Бурятії горить понад 100 га лісу. Вогонь дістався Улан-Уде — відео
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У Бурятії горить понад 100 га лісу. Вогонь дістався Улан-Уде — відео

Улан-Уде
Джерело:  online.ua

30 квітня у Бурятії палають масштабні лісові пожежі. Горить понад 100 гектарів насаджень. 

У Бурятії палають ліси та міста

Вогонь з лісових пожеж розповсюдився на міста і вже дійшов до столиці республіки, міста Улан-Уде.

Полум’я охопило вже 3 тис кв м будівель і господарчих споруд в Улан-Уде.

Місцеві жаліються на те, що горять вже житлові будинки. Російська влада запевняє, що це не так, і в палаючих будинках ніхто не живе. Проте оголосила евакуацію.

Пожежі в Улан-Уде ліквідовують вже 70 рятувальників та 19 одиниць техніки. Горить 20 будинків.

На цей час горить вже 10 тис кв м площі.

Також вогонь дістався ДНТ “Електрон” у Заїграївському районі Бурятії.

Що відомо про пожежу в підмосковному Раменському

У Раменському Московської області РФ 30 квітня загорівся склад з виробництва поліетилену.

Як зазначається, площа пожежі на складі становить 2300 квадратних метрів. З будівлі евакуювалися 30 людей.

В російському МНС зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження

Попередньо про постраждалих інформації немає. На місці працюють близько 70 фахівців та 22 одиниці техніки.

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