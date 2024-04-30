У Бурятії горить понад 100 га лісу. Вогонь дістався Улан-Уде — відео

30 квітня у Бурятії палають масштабні лісові пожежі. Горить понад 100 гектарів насаджень.
У Бурятії палають ліси та міста
Вогонь з лісових пожеж розповсюдився на міста і вже дійшов до столиці республіки, міста Улан-Уде.
Полум’я охопило вже 3 тис кв м будівель і господарчих споруд в Улан-Уде.
Місцеві жаліються на те, що горять вже житлові будинки. Російська влада запевняє, що це не так, і в палаючих будинках ніхто не живе. Проте оголосила евакуацію.
На цей час горить вже 10 тис кв м площі.
Також вогонь дістався ДНТ “Електрон” у Заїграївському районі Бурятії.
Що відомо про пожежу в підмосковному Раменському
У Раменському Московської області РФ 30 квітня загорівся склад з виробництва поліетилену.
В російському МНС зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження
Попередньо про постраждалих інформації немає. На місці працюють близько 70 фахівців та 22 одиниці техніки.
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