Що відомо про бавовну на території РФ

За інформацією міноборони країни-агресорки, засобами ППО протягом ночі нібито було збито 32 БпЛА у небі над Брянською, Орловською, Курською та Московською областями.

Чи може армія РФ проводити постійні масовані ракетні атаки по Україні

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), злочинна армія РФ не може проводити постійні масовані атаки ракетами та дронами по Україні через брак відповідних запасів озброєнь, однак за певних умов російські окупанти можуть послідовно проводити атаки по Україні дронами іранського виробництва типу “Shahed”.

Аналітики посилаються на інформацію від заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності.

Представник ГУР підкреслив, що було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

У листопаді росіяни мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а за серпень-листопад ця кількість зросла на 285 одиниць.

Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські Збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару, агресор випустив по Україні п’ять ракет "Кинджал" - саме стільки систем цього типу РФ виготовляє щомісячно, - йдеться у звіті аналітиків ISW. Поширити

При цьому аналітики вказують, що у значно більшій кількості РФ здатна виробляти БпЛА "Shahed-136/131", однак виключно за умови створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1 тис 400 безпілотників "Shahed-136".

А до вересня 2025 року загалом планується виготовити 6 тис дронів цього типу.