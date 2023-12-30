В четырех регионах РФ заявили об атаке БпЛА в течение ночи

Сразу в четырех российских регионах в течение ночи раздавались взрывы. Местные власти сообщают о массированных атаках БпЛА.

Что известно о хлопке на территории РФ

По информации минобороны страны-агрессорки, средствами ПВО в течение ночи якобы было сбито 32 БПЛА в небе над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Может ли армия РФ проводить постоянные массированные ракетные атаки по Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), преступная армия РФ не может проводить постоянные массированные атаки ракетами и дронами по Украине из-за нехватки соответствующих запасов вооружений, однако при определенных условиях российские оккупанты могут последовательно проводить атаки по Украине дронами иранского производства типа Shahed .

Аналитики ссылаются на информацию от заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности.

Представитель ГУР подчеркнул, что было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты" Кинжал".

В ноябре россияне имели в резерве всего 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество выросло на 285 единиц.

Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары. декабря. В частности, во время масштабного удара агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" - именно столько систем этого типа РФ производит ежемесячно, - говорится в отчете аналитиков ISW. Поделиться

При этом аналитики указывают, что в значительно большем количестве РФ способна производить БпЛА "Shahed-136/131", однако исключительно при создании и расширении производства этих аппаратов в Алабужской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после одномесячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует произвести 1400 беспилотников "Shahed-136".

А к сентябрю 2025 года в целом планируется изготовить 6 тыс дронов этого типа.