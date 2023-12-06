У G7 cхвалили заборону на купівлю російських алмазів

Президент США Джо Байден та інші країни-члени Великої сімки підтримали введення заборони на імпорт алмазів російського походження.

Що відомо про заборону G7 на російські алмази

Зазначається, що заборона на імпорт алмазів російського походження має вступити у дію із 1 січня наступного року.

Протягом року буде поступово впроваджуватись заборона на купівлю алмазів російського походження.

Згідно з новими заходами, країни заборонять непромислові алмази з Росії до січня, а російські алмази, що продаються третіми країнами, - з березня.

За даними видання, лідери G7 також планують посилити контроль за використанням Росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, щоб забезпечити обмеження ціни на російську нафту.

Що відомо про доходи РФ від нафти на тлі санкцій

За інформацією Bloomberg, щомісячні доходи Росії від продажу нафти у цьому році були навіть більшими, ніж до злочинного вторгнення в Україну.

Офіційні митні дані Індії показують, що ціна, сплачена за російську нафту, в середньому становила 72 долари за барель цього року. Це на 12 доларів більше, ніж ціни, задекларовані обмеження експорту Росії, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу звертають увагу на те, що введені Заходом санкції проти російського експорту нафти неефективні.

Через встановлення ціного ліміту на російську нафту країна-агресор змушена була створити так званий “тіньовий флот”, що дозволив Кремлю продавати нафту в обхід санкцій.

Цьогоріч близько 45% російського експорту нафти здійснювався через тіньові схеми, що закріпило цей метод як ефективний до того моменту, поки країни заходу не знайдуть ефективної протидії.

Надходження від податку на прибуток, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 млрд доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022 року і перевищив будь-який інший місяць за рік до вторгнення в Україну, - зазначають автори матеріалу. Поширити

При цьому, обхід санкцій не проходить непомітно. Як зазначається, зараз міністерство фінансів США має мету підвищити витрати Росії на транспортування нафти.