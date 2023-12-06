В G7 одобрили запрет на покупку российских алмазов

Президент США Джо Байден и другие страны-члены Большой семерки поддержали введение запрета на импорт алмазов российского происхождения.

Что известно о запрете G7 на российские алмазы

Отмечается, что запрет на импорт алмазов российского происхождения должен вступить в силу с 1 января будущего года.

В течение года постепенно будет внедряться запрет на покупку алмазов российского происхождения.

Согласно новым мерам, страны запретят непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьими странами, – с марта.

По данным издания, лидеры G7 также планируют усилить контроль над использованием Россией международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть.

Что известно о доходах РФ от нефти на фоне санкций

По информации Bloomberg, ежемесячные доходы России от продажи нефти в этом году были даже больше, чем до преступного вторжения в Украину.

Официальные таможенные данные Индии показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть, в среднем составляла 72 доллара за баррель в этом году. Это на 12 долларов больше, чем цены, задекларированные ограничения на экспорт России, - отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы материала обращают внимание на то, что введенные Западом санкции против российского экспорта нефти неэффективны.

Из-за установления ценного лимита на российскую нефть страна-агрессор вынуждена была создать так называемый "теневой флот", позволивший Кремлю продавать нефть в обход санкций.

В этом году около 45% российского экспорта нефти осуществлялось из-за теневых схем, что закрепило этот метод как эффективный до того момента, пока страны мероприятия не найдут эффективного противодействия.

Поступления от налога на прибыль, чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд. долларов, что составляет 31% от общего объема чистых доходов бюджета страны за месяц. Это самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой другой месяц за год до вторжения в Украину, отмечают авторы материала. Поделиться

При этом обход санкций не проходит незаметно. Как отмечается, сейчас министерство финансов США преследует цель повысить расходы России на транспортировку нефти.