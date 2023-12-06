В G7 одобрили запрет на покупку российских алмазов

Президент США Джо Байден и другие страны-члены Большой семерки поддержали введение запрета на импорт алмазов российского происхождения.
Что известно о запрете G7 на российские алмазы
Отмечается, что запрет на импорт алмазов российского происхождения должен вступить в силу с 1 января будущего года.
В течение года постепенно будет внедряться запрет на покупку алмазов российского происхождения.
Согласно новым мерам, страны запретят непромышленные алмазы из России до января, а российские алмазы, продаваемые третьими странами, – с марта.
По данным издания, лидеры G7 также планируют усилить контроль над использованием Россией международной финансовой системы и ввести больше санкций, чтобы обеспечить ограничение цены на российскую нефть.
Что известно о доходах РФ от нефти на фоне санкций
По информации Bloomberg, ежемесячные доходы России от продажи нефти в этом году были даже больше, чем до преступного вторжения в Украину.
Авторы материала обращают внимание на то, что введенные Западом санкции против российского экспорта нефти неэффективны.
Из-за установления ценного лимита на российскую нефть страна-агрессор вынуждена была создать так называемый "теневой флот", позволивший Кремлю продавать нефть в обход санкций.
В этом году около 45% российского экспорта нефти осуществлялось из-за теневых схем, что закрепило этот метод как эффективный до того момента, пока страны мероприятия не найдут эффективного противодействия.
При этом обход санкций не проходит незаметно. Как отмечается, сейчас министерство финансов США преследует цель повысить расходы России на транспортировку нефти.
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