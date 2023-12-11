У Києві під час атаки РФ тривога лунала вже після вибухів — ПС назвали причину

РФ могла запустити 11 грудня на Київ ракети із наземних установок "Іскандер–М" чи С-400. Це пояснює оголошення тривоги одночасно зі збиттям ракет у небі, бо запуск із землі зафіксувати складніше, ніж із літаків.
Чому у Києві оголосили тривогу після вибухів
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що цієї ночі на Київщині та в столиці збили всі ракети, а тип ракет ще уточнюється.
За його словами, фахівцям спеціальних підрозділів, які документують злочини Росії, ідентифікувати тип не так просто, коли ракети знищуються у повітрі, бо вони вибухають і розлітаються на маленькі шматки, які потім горять. Тоді ідентифікувати легше за все за двигунами, які є в тих ракетах.
Речник Повітряних сил нагадав, що це не вперше тривога вмикається, коли вже лунають вибухи. Цього разу ППО спрацювала відмінно і знищено всі цілі.
Що відомо про нічну атаку РФ на Україну
Уночі 11 грудня армія РФ знову атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Нашим силам ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і 8 ракет.
Окрім того, наголошується, що близько 4 ранку 11 грудня армія РФ випустила по Київській області вісім балістичних ракет.
Як вдалося з’ясувати, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області країни-агресорки.
У результаті збиття російських ракет в окремих районах Києва сталися падіння уламків, є пошкодження і потерпілі.
За словами мера столиці Віталія Кличка, четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.
Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, однак жодних руйнувань не зафіксовано.
На Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.
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