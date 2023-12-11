У Києві під час атаки РФ тривога лунала вже після вибухів — ПС назвали причину
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві під час атаки РФ тривога лунала вже після вибухів — ПС назвали причину

Тривога
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

РФ могла запустити 11 грудня на Київ ракети із наземних установок "Іскандер–М" чи С-400. Це пояснює оголошення тривоги одночасно зі збиттям ракет у небі, бо запуск із землі зафіксувати складніше, ніж із літаків. 

Чому у Києві оголосили тривогу після вибухів

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що цієї ночі на Київщині та в столиці збили всі ракети, а тип ракет ще уточнюється. 

За його словами, фахівцям спеціальних підрозділів, які документують злочини Росії, ідентифікувати тип не так просто, коли ракети знищуються у повітрі, бо вони вибухають і розлітаються на маленькі шматки, які потім горять. Тоді ідентифікувати легше за все за двигунами, які є в тих ракетах. 

Тому треба дочекатися, поки фахівці наземні, – насамперед, це підрозділи Національної поліції, – зможуть ідентифікувати цілі, які це були ракети: чи це балістичні "Іскандер–М", чи зенітні керовані ракети, які теж б’ють по балістичній траєкторії, С-400, – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що це не вперше тривога вмикається, коли вже лунають вибухи. Цього разу ППО спрацювала відмінно і знищено всі цілі. 

Ворог ретельно планує свої операції із запуску "балістики". Ви бачите це на півдні і сході постійно. Із Криму, з району Джанкоя випускають, із окупованих територій – відстань дуже маленька, швидкість ракети висока, інколи менше хвилини самого польоту ракети до влучання, – уточнив речник.

Що відомо про нічну атаку РФ на Україну

Уночі 11 грудня армія РФ знову атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, а також балістичними ракетами. Нашим силам ППО вдалося знищити 18 ударних БпЛА і 8 ракет.

Окрім того, наголошується, що близько 4 ранку 11 грудня армія РФ випустила по Київській області вісім балістичних ракет.

Як вдалося з’ясувати, удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області країни-агресорки.

У результаті збиття російських ракет в окремих районах Києва сталися падіння уламків, є пошкодження і потерпілі.

За словами мера столиці Віталія Кличка, четверо людей – всі дорослі – постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі, однак жодних руйнувань не зафіксовано.

На Миколаївщині уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді.

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