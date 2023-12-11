В Киеве во время атаки РФ тревога звучала уже после взрывов – ВС назвали причину
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве во время атаки РФ тревога звучала уже после взрывов – ВС назвали причину

Тривога
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

РФ могла запустить 11 декабря в Киев ракеты из наземных установок "Искандер-М" или С-400. Это объясняет объявление тревоги одновременно с сбиванием ракет в небе, потому что запуск с земли зафиксировать сложнее, чем с самолетов.

Почему в Киеве объявили тревогу после взрывов

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что этой ночью на Киевщине и в столице сбили все ракеты, а тип ракет еще уточняется.

По его словам, специалистам специальных подразделений, документирующих преступления России, идентифицировать тип не так просто, когда ракеты уничтожаются в воздухе, потому что они взрываются и разлетаются на маленькие горящие куски. Тогда идентифицировать легче всего по двигателям, которые есть в этих ракетах.

Поэтому нужно дождаться, пока специалисты наземные, – прежде всего, это подразделения Национальной полиции, – смогут идентифицировать цели, какие это были ракеты: будь то баллистические "Искандер-М", или зенитные управляемые ракеты, тоже бьющие по баллистической траектории, С -400, – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил, что это не первый раз тревога включается, когда уже раздаются взрывы. В этот раз ПВО сработало отлично и уничтожено все цели.

Враг тщательно планирует свои операции по запуску баллистики. Вы видите это на юге и Востоке постоянно. Из Крыма, из района Джанкоя выпускают, с оккупированных территорий – расстояние очень маленькое, скорость ракеты высока, иногда меньше минуты самого полета ракеты до попадания, – уточнил спикер.

Что известно о ночной атаке РФ на Украину

Ночью 11 декабря армия РФ снова атаковала Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, а также баллистическими ракетами. Нашим силам ПВО удалось уничтожить 18 ударных БПЛА и 8 ракет.

Кроме того, отмечается, что около 4 утра 11 декабря армия РФ выпустила по Киевской области восемь баллистических ракет.

Как удалось выяснить, удар был нанесен с северного направления, предварительно из Брянской области страны-агрессорки.

В результате сбивания российских ракет в отдельных районах Киева произошли падения обломков, повреждения и пострадавшие.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики предоставили им помощь на месте.

Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе, однако никакие разрушения не зафиксированы.

В Николаевской области обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегиревской общинах, частные дома - в Очаковской общине.

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