В Киеве во время атаки РФ тревога звучала уже после взрывов – ВС назвали причину

РФ могла запустить 11 декабря в Киев ракеты из наземных установок "Искандер-М" или С-400. Это объясняет объявление тревоги одновременно с сбиванием ракет в небе, потому что запуск с земли зафиксировать сложнее, чем с самолетов.
Почему в Киеве объявили тревогу после взрывов
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что этой ночью на Киевщине и в столице сбили все ракеты, а тип ракет еще уточняется.
По его словам, специалистам специальных подразделений, документирующих преступления России, идентифицировать тип не так просто, когда ракеты уничтожаются в воздухе, потому что они взрываются и разлетаются на маленькие горящие куски. Тогда идентифицировать легче всего по двигателям, которые есть в этих ракетах.
Спикер Воздушных сил напомнил, что это не первый раз тревога включается, когда уже раздаются взрывы. В этот раз ПВО сработало отлично и уничтожено все цели.
Что известно о ночной атаке РФ на Украину
Ночью 11 декабря армия РФ снова атаковала Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, а также баллистическими ракетами. Нашим силам ПВО удалось уничтожить 18 ударных БПЛА и 8 ракет.
Кроме того, отмечается, что около 4 утра 11 декабря армия РФ выпустила по Киевской области восемь баллистических ракет.
Как удалось выяснить, удар был нанесен с северного направления, предварительно из Брянской области страны-агрессорки.
В результате сбивания российских ракет в отдельных районах Киева произошли падения обломков, повреждения и пострадавшие.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики предоставили им помощь на месте.
Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе, однако никакие разрушения не зафиксированы.
В Николаевской области обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегиревской общинах, частные дома - в Очаковской общине.
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