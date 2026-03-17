У Китаї виявили тропічну "капсулу часу"

Лише зараз вчені випадково натрапили на тропічний ліс, вік якого сягає 300 мільйонів років. Він знаходиться на півночі Китаю та зберігся під шаром вулканічного попелу. Ця неочікувана знахідка допоможе детально вивчити стародавні екосистеми раннього пермського періоду.

Тропічна "капсула часу" — що про неї відомо

За словами науковців, вулканічний попіл швидко покрив рослини, що дало можливість зберігти їх на місці та створити "моментальний знімок" життя того часу.

Також вкрай важливим є те, що збереження лісу дозволяє провести безпрецедентне дослідження, пише Daily Galaxy.

З коментарем з цього приводу виступив професор Герман Пфефферкорн з Університету Пенсильванії, який також є співавтором дослідження.

За словами останнього, збереження справді можна описати як "чудове".

Науковець звернув увагу на те, що такий рівень збереження надає палеонтологам безпрецедентну можливість вивчити стародавню рослинність, яка була майже миттєво похована в результаті виверження.

Ми можемо стояти там і знайти гілку з прикріпленим листям, а потім ми знаходимо наступну гілку, і наступну, і наступну. А потім ми знаходимо пень від того ж дерева, — наголосив Пфефферкорн.

Ба більше, наголошується, що цей ліс об’єднав в собі багате розмаїття видів рослин, зокрема він налічує 6 різних груп дерев.