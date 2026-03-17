В Китае обнаружили тропическую "капсулу времени"

Только сейчас ученые случайно наткнулись на тропический лес, возраст которого достигает 300 миллионов лет. Он находится на севере Китая и сохранился под слоем вулканического пепла. Эта неожиданная находка поможет подробно изучить древние экосистемы раннего пермского периода.
Главные тезисы
- Многие растения и деревья сохранились именно в тех местах, где они росли.
- Это позволяет заглянуть в далекое прошлое и понять, чем оно отличается от современных реалий тропических лесов.
Тропическая "капсула времени" — что о ней известно
По словам ученых, вулканический пепел быстро покрыл растения, что дало возможность сохранить их на месте и создать "моментальный снимок" жизни того времени.
Также крайне важно то, что сохранение леса позволяет провести беспрецедентное исследование, пишет Daily Galaxy.
С комментарием по этому поводу выступил профессор Герман Пфефферкорн из Университета Пенсильвании, который также является соавтором исследования.
По словам последнего, сохранение действительно можно описать как "прекрасное".
Ученый обратил внимание на то, что такой уровень сохранения предоставляет палеонтологам беспрецедентную возможность изучить древнюю растительность, почти мгновенно захороненную в результате извержения.
Более того, указано, что этот лес объединил в себе богатое разнообразие видов растений, в частности он насчитывает 6 различных групп деревьев.
Больше по теме
