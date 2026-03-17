Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Китае обнаружили тропическую "капсулу времени"

Читати українською
Источник:  online.ua

Только сейчас ученые случайно наткнулись на тропический лес, возраст которого достигает 300 миллионов лет. Он находится на севере Китая и сохранился под слоем вулканического пепла. Эта неожиданная находка поможет подробно изучить древние экосистемы раннего пермского периода.

Главные тезисы

  • Многие растения и деревья сохранились именно в тех местах, где они росли.
  • Это позволяет заглянуть в далекое прошлое и понять, чем оно отличается от современных реалий тропических лесов.

Тропическая "капсула времени" — что о ней известно

По словам ученых, вулканический пепел быстро покрыл растения, что дало возможность сохранить их на месте и создать "моментальный снимок" жизни того времени.

Также крайне важно то, что сохранение леса позволяет провести беспрецедентное исследование, пишет Daily Galaxy.

С комментарием по этому поводу выступил профессор Герман Пфефферкорн из Университета Пенсильвании, который также является соавтором исследования.

По словам последнего, сохранение действительно можно описать как "прекрасное".

Ученый обратил внимание на то, что такой уровень сохранения предоставляет палеонтологам беспрецедентную возможность изучить древнюю растительность, почти мгновенно захороненную в результате извержения.

Мы можем стоять там и найти ветку с прикрепленными листьями, а затем мы находим следующую ветку, и следующую, и следующую. А потом мы находим пень от того же дерева, — подчеркнул Пфефферкорн.

Более того, указано, что этот лес объединил в себе богатое разнообразие видов растений, в частности он насчитывает 6 различных групп деревьев.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?